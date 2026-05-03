Procès de Strépy-Bracquegnies : La justice cherche à déterminer l'intention derrière la tragédie

Le procès du conducteur de la BMW impliquée dans la tragédie du carnaval de Strépy-Bracquegnies s'ouvre aujourd'hui. L'affaire soulève des questions cruciales sur l'intention et la responsabilité de l'accusé, Paolo Falzone, dans la mort de sept personnes et les blessures de près de quarante autres.

Un procès historique s'ouvre devant la cour d'assises du Hainaut, quatre ans après la tragédie de Strépy-Bracquegnies . Le 20 mars 2022, une BMW conduite à une vitesse excessive a fauché la foule lors du carnaval, causant la mort de sept personnes et blessant près de quarante autres.

Au centre de ce procès, Paolo Falzone, le conducteur, est accusé d'avoir potentiellement agi avec intention meurtrière. L'enquête a révélé que Falzone, âgé de 34 ans, était un habitué de la vitesse, publiant régulièrement des vidéos de ses exploits sur les réseaux sociaux et ayant déjà été privé de son permis de conduire. Les analyses ont confirmé qu'il roulait à 174 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, et qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

La question centrale du procès est de savoir si cette vitesse excessive était le résultat d'une inconscience ou d'une volonté délibérée de tuer. Les parties civiles soutiennent que la voiture, à cette vitesse, était une arme et que Falzone avait l'intention de causer des dommages mortels, ce qui justifierait une condamnation pour meurtre. L'avocat de Falzone, quant à lui, plaide pour l'inconscience et les profonds regrets de son client.

Le procès s'annonce complexe, avec plus de 200 parties civiles, des dizaines d'avocats et une forte couverture médiatique. Les 12 jurés – sept hommes et cinq femmes – devront analyser un volume important de preuves, notamment de nombreuses vidéos. Falzone lui-même s'était filmé au moment de l'impact, et des images de caméras de surveillance provenant des environs ont également été recueillies.

L'expertise automobile jouera un rôle crucial, avec l'analyse des traces de freinage, des données de l'ordinateur de bord et d'autres éléments techniques pour déterminer le déroulement exact des faits. Les témoignages des témoins, les auditions de l'accusé et son attitude après l'accident seront également pris en compte. Une question importante est de savoir si Falzone, résidant à Strépy-Bracquegnies, était conscient que le carnaval se déroulait ce jour-là et s'il a choisi de conduire à cette vitesse en connaissance de cause.

Un autre individu, Antonino Falzone, passager de la BMW, est également impliqué dans l'affaire. Il est accusé de ne pas avoir appelé les secours après l'accident. Son avocat a invoqué un téléphone déchargé, une explication qui suscite des interrogations compte tenu des contradictions dans ses déclarations précédentes. Antonino Falzone a initialement affirmé dormir au moment de l'impact, avant de prétendre qu'il consultait son téléphone.

Les jurés devront déterminer s'il a tenté de prévenir les secours après l'immobilisation du véhicule. Après quatre années d'enquête minutieuse, la justice est désormais appelée à rendre son verdict dans cette affaire qui a profondément marqué la région. Le procès promet d'être un moment crucial pour les familles des victimes et pour l'ensemble de la communauté, cherchant à comprendre les circonstances de cette tragédie et à établir les responsabilités





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