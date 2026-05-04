Procès de Strépy-Bracquegnies : Paolo Falzone jure qu’il n’a jamais voulu tuer

Au premier jour du procès, l’auteur de l’accident mortel du carnaval de Strépy-Bracquegnies a juré n’avoir jamais voulu tuer. Il a décrit son parcours et ses motivations devant la cour d’assises.

Au premier jour du procès de Paolo Falzone devant la cour d’assises de Mons , l’auteur de l’accident mortel survenu lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies le 20 mars 2022 a juré n’avoir jamais voulu tuer qui que ce soit.

Le trentenaire roulait à vive allure lorsqu’il a percuté un cortège folklorique, causant la mort de sept personnes et blessant 81 autres. Avant le drame, l’accusé avait consommé deux ou trois verres de whisky dans une discothèque près de Mons. Sur le chemin du retour vers La Louvière, il a considérablement accéléré.

Au volant de sa BMW, louée par l’intermédiaire de la société de sa mère, il a traversé l’agglomération de Maurage à grande vitesse et s’est dirigé vers la rue des Canadiens à Strépy-Bracquegnies, où le cortège des Gilles venait de sortir. La voiture s’est brièvement immobilisée, pendant environ deux minutes. Paolo Falzone a alors enclenché le mode sport, a augmenté le volume de la musique au maximum, a allumé le plafonnier pour enregistrer une story et impressionner ses abonnés.

Puis, il est reparti à toute vitesse. Il s’est engagé dans la rue des Canadiens, où la vitesse est limitée à 50 km/h. La route était droite et bien éclairée. Selon l’expert, le cortège était visible à près de 200 mètres.

Malgré la présence de plusieurs îlots directionnels, il a poussé son véhicule à plus de 170 km/h, maintenant l’accélérateur enfoncé pendant trois secondes avant le premier impact. À cet instant, il ne regardait pas la route, mais son téléphone. Il était 05h05 et 38 secondes. L’horreur a alors éclaté.

Les expertises sont accablantes, allant au-delà de la notion de simple accident. La présidente lui a lancé : Vous avez décidé d’accélérer face à un mur de piétons. Paolo Falzone a craqué. En larmes, il a déclaré : J’ai fait trop de mal autour de moi.

Il affirme avoir freiné de toutes ses forces, avec les deux pieds. L’interrogatoire de Paolo Falzone a débuté par des références à son père malade et une enfance qu’il décrit comme heureuse, malgré des larmes. Il a affirmé que sa mère serait toujours là pour lui, mais qu’il ne se considérait pas comme surprotégé. Il a ensuite évoqué ses difficultés scolaires, ayant tenté la maçonnerie avant de réaliser que ce n’était pas sa voie.

Paolo Falzone a assuré ne pas avoir de problèmes financiers, affirmant avoir toujours gagné sa vie et ne jamais rien demander à ses parents. Il a également parlé de ses relations amoureuses, notamment avec une jeune femme de Grenoble nommée Laura, dont certaines connaissances l’ont décrit comme arrogant et matérialiste. Il s’est défendu en affirmant que les sentiments exprimés par ses ex-partenaires n’étaient pas toujours sincères. Une ancienne petite amie était tombée enceinte, et ils avaient opté pour un avortement.

Une autre ancienne petite amie a évoqué du harcèlement, citant des propos tels que Tu sais très bien que tu vas finir avec moi. Ne fais pas ta coincée et ta mijorée. Paolo Falzone a reconnu avoir utilisé des termes désobligeants et avoir menacé cette ex-partenaire, mais a souligné que cela s’était produit dans un moment de colère.

Il a déclaré vouloir en finir avec les discussions sur son permis et sa voiture, tout en confirmant son attrait pour l’esthétique, les belles voitures et les femmes. Il est revenu sur le véhicule impliqué dans le drame, expliquant qu’il aimait le nettoyer et qu’il l’avait configuré avec son père. Le véhicule coûtait 78 000 euros, avec un loyer mensuel de 1 400 euros, et sa mère a témoigné qu’il avait pleuré en le recevant.

Paolo Falzone, titulaire du permis de conduire depuis ses 18 ans, a admis avoir reçu des amendes de roulage, comme tout le monde. La présidente a précisé qu’il avait accumulé plus de 2 800 euros d’amendes en 10 ans pour des excès de vitesse, des sens interdits, des dépassements dangereux et de l’alcoolémie, le tout au volant de la voiture impliquée dans l’accident.

Il a admis s’être senti supérieur et invincible à ce moment-là, avouant avoir toujours aimé la vitesse et avoir roulé comme un fou. Il a regretté d’avoir affirmé qu’il n’y avait pas de danger à rouler vite la nuit. Il a reconnu avoir l’habitude de se filmer à des vitesses excessives, qualifiant cela de débilité. Il a déclaré qu’il n’était pas conscient du danger à ce moment-là, mais qu’il l’était devenu avec le recul et le drame qui s’était produit.

Il a juré qu’il roulait volontairement à 20 km/h dans son quartier pour ne pas attirer l’attention. Selon la présidente, son père lui aurait dit : Arrête, sinon tu vas finir par tuer quelqu’un. Paolo Falzone a admis qu’il aurait dû se douter qu’un drame arriverait en raison de sa conduite imprudente, exprimant un énorme regret de ne l’avoir compris qu’après l’accident





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