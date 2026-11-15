Procès Depardieu : L'acteur absent et ses nouvelles poursuites judiciaires

Gérard Depardieu reste absent de son procès alors que son dossier judiciaire s'alourdit avec de nouvelles accusations et sa condamnation pour agressions.

Gérard Depardieu, l'acteur de 77 ans, devrait être absent de son prochain procès, marquant une nouvelle étape dans un parcours judiciaire qui s'alourdit depuis sa condamnation en mars 2025 pour agressions sexuelles. Sa présence n'a pas été confirmée par Me Delphine Meillet, l'une de ses avocates, bien qu'une source proche du dossier ait indiqué ce désistement auprès de l'Agence France-Presse (AFP). Le procès, initialement calé sur cinq jours, se déroule désormais sans la présence physique du comédien, tandis que son dossier legal continue de s'étoffer avec des procédures abandonnées et des accusations persistantes.

Mécanisme judiciaire et absences répétées

La logique de ces absences s'inscrit dans une stratégie défensive complexe qui a déjà vu le comédien modifier sa ligne juridique à plusieurs reprises. Après avoir changé d'avocat lors de ses premières procédures, Gérard Depardieu avait déjà manifesté son retrait en avril de ses poursuites contre France Télévisions. Cette décision concernait le montage d'un numéro de l'émission Complément d'enquête, diffusé fin 2023, qu'il contestait vivement pour avoir multiplié les propos dégradants envers les femmes et sexualisé une fillette lors d'un voyage en Corée du Nord. Le désistement actuel confirme une tendance à retirer la présence physique de l'acteur des audiences pour éviter d'autres confrontations directes avec ses plaignantes ou la presse.

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Positions des parties et critiques de la défense

Les acteurs de cette affaire judiciaire occupent des positions tranchées, notamment quant à la légitimité des accusations et à la méthode de la défense. Le premier procès, en mars 2025, avait été marqué par la virulence des attaques menées par l'avocat Me Jérémie Assous contre les plaignantes. Cette stratégie a poussé le tribunal à prononcer une sanction rarissime pour victimisation secondaire, critiquant l'acharnement de la défense. Me Jérémie Assous avait finalement été écarté par Gérard Depardieu car sa ligne de défense était jugée dégradante par les parties civiles. En contraste, les juges ont souligné la constance et la crédibilité des récits des deux plaignantes, Amélie et Sarah, dont les déclarations sont restées stables, contrairement aux variations notées entre la garde à vue et l'audience du comédien.

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Impacts concrets et nouvelles révélations

Les conséquences de ces affaires sur la réputation de Gérard Depardieu sont profondes et immédiates, consolidant sa position comme la personnalité la plus célèbre du cinéma français rattrapée par le mouvement #MeToo. Le comédien, connu pour ses rôles dans plus de 200 films et séries, avait été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement Amélie, une décoratrice, et Sarah, une assistante réalisatrice sur le film de Jean Becker sorti en 2022. La juridiction a ordonné l'inscription de Gérard Depardieu au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et l'a condamné à verser plus de 10.000 euros de dommages et intérêts. Ces sanctions s'ajoutent à une peine de 18 mois de prison avec sursis prononcée en première instance, transformant durablement son héritage artistique.

Prochaines étapes et calendrier judiciaire

L'avenir judiciaire de Gérard Depardieu reste incertain mais structuré par des échéances précises, notamment le 26 novembre où le comédien sera fixé concernant son appel du renvoi devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould. Cette affaire s'enrichit également de nouvelles révélations médiatiques : jeudi, l'acteur a été mis en cause par Mediapart et Le Média pour des attouchements sexuels lors du tournage du film Turf en 2013. Des images dévoilées par ces deux médias montrent une figurante tenter en vain de repousser l'acteur, illustrant la multiplication des procédures qui tordent le cou à sa légende de géant du cinéma, après des décennies de succès internationaux et un prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 1990 pour Cyrano de Bergerac.