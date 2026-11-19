Trente-et-un membres des Hells Angels jugés en Belgique pour des faits vieux de neuf ans. Le parquet exige une déclaration de culpabilité mais renonce aux peines pour violation du délai raisonnable.

Un procès majeur s'est ouvert à Tongeren impliquant trente-et-un membres du club de moto ' De Lustige Bikers', affilié au réseau international des Hells Angels. Ces hommes doivent rendre compte d'une série d'infractions criminelles présumées commises il y a près de neuf ans, marquant le point de départ d'une procédure judiciaire complexe et longtemps attendue.

Des raids policiers et des saisies massives en 2018

La dynamique de cette affaire remonte aux opérations menées par la police en 2018, lorsqu'elle a effectué des perquisitions dans les maisons et les locaux du club dans la province de Limbourg. Les enquêteurs ont alors saisi environ cinquante armes, incluant un matériel militaire lourd tel qu'un lance-roquettes. Les chefs d'accusation portent sur la possession illégale d'armes, la participation à une organisation criminelle ainsi que des infractions liées au trafic de stupéfiants.

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Renonciation aux peines pour violation des délais

Le Parquet fédéral a annoncé qu'il ne solliciterait aucune peine envers les prévenus, reconnaissant explicitement que la durée de la procédure a excédé les limites acceptables. Cette position s'explique par le fait que la période s'écoulant entre le moment où les suspects ont été informés de l'enquête et le début effectif du procès est jugée excessivement longue, constituant une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable.

Défense exigeant l'annulation pure et simple de l'affaire

Jeroen Vandenberk, l'avocat de l'un des mis en examen, réclame une ordonnance de non-lieu fondée sur la prescription de l'action publique. Il souligne que le dossier a connu une interruption totale de trois ans et demi à un moment donné, aggravant le retard. Selon la défense, il est injuste de continuer à discuter de la culpabilité après une telle attente, exigeant la libération immédiate de tous les accusés.

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Justifications officielles et responsabilités médicales

Face à ces critiques, le Parquet fédéral avance deux motifs principaux pour expliquer ces retards chroniques. D'une part, la survenance de dossiers considérés comme plus urgents a détourné les ressources nécessaires à cette affaire. D'autre part, des problèmes de santé ont affecté l'un des juges d'instruction, qui n'a pas été remplacé conformément aux procédures habituelles, paralysant ainsi les travaux judiciaires pendant une période prolongée.

Conséquences judiciaires et implications politiques

Le verdict de ce procès revêt une importance capitale, car le parquet insiste pour obtenir une déclaration officielle de culpabilité, même sans sanction pénale. Cette distinction pourrait avoir des répercussions juridiques durables pour les membres des Hells Angels. Parallèlement, l'affaire s'inscrit dans un contexte plus large d'analyse des structures criminelles, comme le démontre le documentaire 'Les fichiers néonazis' diffusé par VRT NWS, qui explore l'expansion des clubs de motos et leurs idéologies dans le Benelux.