Procès du carnaval de Strépy-Bracquegnies : le procès s'ouvre ce lundi

Le procès concernant l'accident tragique survenu lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies en mars 2022 commence ce lundi. Paolo Falzone est accusé de meurtres et de tentatives de meurtre, tandis qu'Antonino Falzone est accusé de non-assistance à personnes en danger. Le procès se déroulera au Lotto Mons Expo en raison de l'ampleur de l'affaire.

Le procès d’une ampleur exceptionnelle s’ouvre ce lundi au Lotto Mons Expo , marquant le début d’une étape cruciale dans l’affaire du drame survenu lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies en mars 2022.

Paolo Falzone, confronté à des accusations gravissimes de sept meurtres et de 81 tentatives de meurtre, est le principal accusé. Antonino Falzone, également présent devant la cour, est quant à lui accusé de non-assistance à personnes en danger. Ce procès, qui s’annonce long et émotionnellement éprouvant, se déroulera dans un lieu inhabituel pour une cour d’assises : le vaste espace de Mons Expo, choisi pour accueillir la multitude de personnes impliquées et les exigences logistiques d’un tel événement.

La décision de délocaliser le procès témoigne de l’importance et de la complexité de l’affaire, ainsi que du besoin d’offrir un cadre adapté aux familles des victimes, aux témoins et aux accusés. Le 20 mars 2022, aux alentours de 5 heures du matin, la vie de la petite commune de Strépy-Bracquegnies a basculé dans l’horreur.

Paolo Falzone, au volant d’une BMW lancée à une vitesse excessive, estimée à plus de 170 kilomètres par heure, a violemment percuté un cortège folklorique participant au traditionnel ramassage des Gilles, une coutume emblématique du carnaval local. La rue des Canadiens, habituellement animée par la joie et la bonne humeur, s’est transformée en un théâtre de chaos et de désespoir. Antonino Falzone, passager du véhicule, était présent lors des faits.

L’impact a été dévastateur, projetant des corps sur la chaussée et semant la panique parmi les participants. Les premiers secours, arrivés sur les lieux quelques instants plus tard, ont été confrontés à une scène d’une rare violence. Des victimes gisaient éparpillées, certaines gravement blessées, d’autres en état de choc profond. Six personnes ont perdu la vie sur le coup, et une septième a succombé à ses blessures deux ans plus tard, ajoutant une nouvelle tragédie à cette affaire déjà déchirante.

Le véhicule de Paolo Falzone s’est arrêté après avoir parcouru environ un kilomètre, témoignant de la force de l’impact. Des images macabres ont été rapportées : une personne décédée se trouvait encore sur le capot de la voiture, et une autre victime, grièvement blessée, avait été projetée à travers le pare-brise. Les deux hommes ont été immédiatement interpellés et placés en détention préventive. Ce procès XXL, qui devrait durer entre six et huit semaines, mobilisera des ressources considérables.

La cour d’assises a prévu d’entendre près de 270 témoins, et le dossier compte près de 200 parties civiles, représentant les victimes et leurs familles. La première journée d’audience sera consacrée à la lecture de l’acte d’accusation et à l’interrogatoire des deux accusés, une étape cruciale pour comprendre leurs versions des faits et les motivations qui ont conduit à cette tragédie. Les familles des victimes attendent avec impatience que la vérité soit établie et que justice soit rendue.

Paolo Falzone risque une peine de prison allant jusqu’à 30 ans, tandis qu’Antonino Falzone s’expose à une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Au-delà des peines encourues, ce procès représente une occasion de se souvenir des victimes, de soutenir leurs familles et de réfléchir aux causes profondes de cette catastrophe. Il s’agit également d’un moment de deuil collectif pour la communauté de Strépy-Bracquegnies et pour l’ensemble de la Belgique, qui ont été profondément touchées par cette tragédie.

L’organisation du procès au Lotto Mons Expo témoigne de la volonté de la justice de garantir un déroulement transparent et accessible à tous, dans un cadre respectueux des victimes et des accusés





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