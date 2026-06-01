Procès du drame de Strépy-Bracquegnies : les avocats des parties civiles poursuivent leurs plaidoiries

Les avocats des parties civiles poursuivent leurs plaidoiries au procès du drame de Strépy-Bracquegnies. Face à la cour d'assises, Me David Gelay a défendu la qualification de meurtres et de tentatives de meurtre, dénonçant une conduite délibérément dangereuse et une absence totale d'humanité après l'impact.

Les avocats des parties civiles poursuivent leurs plaidoiries au procès du drame de Strépy-Bracquegnies . Face à la cour d'assises, Me David Gelay a défendu la qualification de meurtres et de tentatives de meurtre , dénonçant une conduite délibérément dangereuse et une absence totale d' humanité après l'impact.

Les plaidoiries ont repris ce lundi matin au procès du drame de Strépy-Bracquegnies, avec Me David Gelay, l'avocat représentant Marianna et Mattia Imperiale, qui ont perdu leur père, leur tante et leur oncle lors du drame de Strépy-Braquegnies le 20 mars 2022. Il a plaidé en faveur de la qualification de meurtres et tentatives de meurtre à l'encontre de Paolo Falzone. Dès l'entame de son intervention, l'avocat a estimé que les faits étaient 'établis' et 'accablants'.

Me Gelay a soutenu que Paolo Falzone avait multiplié les choix conscients avant la collision. Selon lui, l'accusé a volontairement adopté une conduite dangereuse en roulant à très grande vitesse, jusqu'à 174 km/h dans une zone limitée à 50 km/h. L'avocat a estimé que ce comportement ne résultait ni d'un moment d'inattention ni d'un concours de circonstances, mais d'une acceptation délibérée du risque mortel.

La partie civile a également insisté sur les occasions dont aurait disposé l'accusé pour éviter le drame. Citant les conclusions des experts automobiles, Me Gelay a affirmé qu'un freinage maximal n'avait pas été effectué à temps et qu'une réaction différente aurait pu empêcher la catastrophe. Selon lui, Paolo Falzone avait conscience de la présence du cortège et du danger représenté par sa conduite. L'avocat a en outre critiqué l'attitude adoptée après l'impact.

Il a relevé que l'accusé ne s'était pas arrêté immédiatement et avait continué à rouler durant plusieurs secondes. Rejetant l'argument de la panique, il a soutenu que Paolo Falzone avait avant tout cherché à quitter les lieux. Il a également rappelé que deux victimes étaient restées coincées dans le véhicule sur une longue distance et que, selon plusieurs témoignages, elles manifestaient encore des signes de souffrance.

'Je pense que c'est trop tard monsieur Falzone pour tenter de vous humaniser,' a poursuivi l'avocat. 'Si vous aviez une once d'humanité, vous auriez reconnu avoir vu Salvatore Imperiale gémir à côté de vous. Il gémissait monsieur Falzone. Vous deviez au moins ça à mes clients.

Que La Défense ne vienne pas nous parler de l'homme que vous êtes devenu. Ne venez pas parler d'humanité aujourd'hui. L'humanité se mesure lorsqu'un homme agonise dans votre voiture. Et vous avez échoué !

' Il met en cause aussi le rôle joué par Antonino Falzone qui n'a rien fait, aidé personne alors que les deux victimes dans le véhicule agonisaient. Il rappelle que plusieurs témoins ont assuré qu'il ricanait : 'Pourquoi ce ricanement ? Cela ne ressemble pas au comportement d'un homme paralysé par l'effroi. Et il ose dire qu'il ne comprend pas pourquoi les gens qui sont passés par là ne les ont pas aidées.

Mais quel culot ! Pendant ce temps à quelques mètres de lui Salvatore Imperiale est en train de mourir.

' Me Gelay a aussi dénoncé ce qu'il considère comme les contradictions et mensonges de l'accusé tout au long de l'enquête et de la procédure. Selon lui, Paolo Falzone a constamment cherché à façonner son image, d'abord en cultivant celle d'un conducteur admiré sur les réseaux sociaux, puis en adoptant, après les faits, une posture destinée à susciter la compassion : celle d'un jeune papa.

'Cet enfant dont personne n'a entendu parler qui sort de nulle part. Cet enfant qu'il n'a même pas reconnu on ne sait pourquoi. Cet enfant monsieur Falzone n'est pas un moyen d'amoindrir les faits, c'est une victime supplémentaire. Nous avons tous compris monsieur Falzone.

Nous ne sommes pas dupes. Pourquoi faut-il autant travailler ce personnage ? Pourquoi autant travailler son image ?

' déclare Me Gelay. Il poursuit sur la personnalité de l'accusé : 'Ce petit scénario qu'on est en train de vous monter ne correspond pas à sa personnalité, dit l'avocat. Cet homme qui traite les femmes de connasses, qui veut leur mettre la tête dans une friteuse. Cet homme qui n'aime que sa bagnole, qui n'a aucun stress post-traumatique.

Il n'y a sans doute que sa mère avec ses enveloppes pour le croire. Le vrai Paolo Falzone c'est celui dont Salvatore Imperiale a malheureusement croisé le regard le 20 mars 2022, lorsque vous l'avez regardé mourir monsieur Falzone.

' L'avocat a notamment évoqué les déclarations de l'accusé lors de son interpellation et les éléments présentés par certains témoins de personnalité. À ses yeux, ces démarches participent d'une volonté persistante de minimiser sa responsabilité. En conclusion, Me Gelay a estimé que le drame de Strépy-Bracquegnies résulte d'une succession de décisions prises en pleine conscience et non d'une fatalité





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