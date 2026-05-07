Procès du drame de Strépy-Bracquegnies : vitesse et choc psychologique au cœur des débats

Le procès concernant l'accident tragique impliquant Paolo Falzone et un cortège de Gilles à Strépy-Bracquegnies se poursuit, mettant en lumière la vitesse excessive et l'état de sidération des protagonistes.

Le procès qui se déroule actuellement devant la cour d'assises du Hainaut a franchi une étape cruciale ce jeudi, avec des témoignages poignants et des analyses techniques sans appel.

L'expert automobile, Marc Van Lierde, a apporté un éclairage technique déterminant sur les circonstances du drame survenu le 20 mars 2022 à Strépy-Bracquegnies. Selon ses conclusions, la vitesse excessive du véhicule, une BMW 530E conduite par Paolo Falzone, a été le facteur principal et responsable de l'accident. L'expert a souligné que sans cette vitesse élevée, la collision n'aurait tout simplement pas eu lieu, indépendamment de la configuration des lieux.

Plus grave encore, l'absence de freinage d'urgence a été pointée du doigt. Bien que le conducteur ait ralenti, il n'a pas actionné les freins de manière brusque et efficace, ce qui aurait pu réduire la vitesse d'impact à environ 33 km/h au lieu des 105 km/h constatés. L'analyse a également mis en évidence un comportement particulièrement troublant : après avoir percuté une victime qui a chuté devant le capot, le conducteur a poursuivi sa route, roulant ainsi sur la personne.

Sur le plan technique, le véhicule était parfaitement entretenu et en règle, ce qui exclut toute défaillance mécanique comme cause de l'accident. L'impact a été si violent que la surface frontale de la voiture et les rétroviseurs ont été totalement détruits, et deux piétons ont été transportés sur le capot ou le toit du véhicule sur une distance dépassant le kilomètre. L'interrogatoire de Paolo Falzone a été marqué par un moment de tension palpable.

Le prévenu a tenté de décrire la scène comme une impression, affirmant avoir eu le sentiment que des personnes volaient dans les airs lors du chaos. Cette déclaration a été immédiatement recadrée par la présidente de la Cour, Martine Baes, qui lui a rappelé avec fermeté qu'il ne s'agissait pas d'une simple impression, mais de la réalité brutale des faits.

Ce rappel souligne la gravité des conséquences physiques de la collision et la violence du choc subi par les participants du cortège des Gilles. Les débats ont ainsi mis en lumière le décalage entre la perception du conducteur et l'horreur vécue par les victimes et les témoins oculaires. Parallèlement aux aspects techniques, la défense a tenté d'introduire des éléments d'atténuation en se concentrant sur l'organisation de l'événement et l'état psychologique des accusés.

Me Discepoli a insisté sur le manque de balisage et de mesures de sécurité entourant le ramassage du cortège carnavalesque, suggérant que l'absence de signalisation adéquate a pu contribuer à la confusion. De son côté, Me Fabrice Guttadauria, représentant Antonino Falzone, a plaidé pour une compréhension plus profonde de l'état de sidération dans lequel se trouvait son client. Pour appuyer cette thèse, la défense s'est appuyée sur les témoignages de policiers intervenus sur place.

Certains agents ont décrit Antonino Falzone comme étant totalement vide, figé ou incapable de communiquer, tel une plante, après l'accident. Un témoignage particulièrement frappant a été celui d'un policier ayant lui-même ressenti un phénomène de dissociation, décrivant l'impression d'être sorti de son propre corps pour observer la scène de l'extérieur. Selon les explications d'une psychologue citée à l'audience, ce mécanisme de défense psychique peut survenir lors d'un traumatisme majeur pour protéger l'individu d'un choc émotionnel extrême.

Cette stratégie vise à démontrer que le comportement apathique des occupants de la BMW n'était pas un signe d'indifférence, mais la conséquence d'un choc traumatique profond. L'audience s'est clôturée en fin d'après-midi, laissant planer une atmosphère lourde sur la salle. Les récits ont rappelé le climat de chaos absolu qui régnait rue Léopold Aubry ce jour fatidique de mars 2022.

Les témoignages croisés entre les experts, les policiers et les parties impliquées continuent de dessiner le portrait d'une tragédie où la vitesse et la sidération se sont rencontrées. Le procès, qui explore les frontières entre l'accident tragique et l'acte criminel, reprendra dès demain matin pour poursuivre l'examen des preuves et les auditions.

La question centrale reste de savoir si la responsabilité du conducteur est aggravée par son attitude après le choc initial, alors que la défense continue de mettre en avant les failles organisationnelles et les réactions psychologiques instinctives face à l'horreur





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