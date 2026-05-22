Proces du Falzone : Salon Erotix remplace la pause

Une interruption clémente pour certains, le procès du Falzone sera mis sur pause le 4 au 8 juin prochain, afin d'accueillir le salon Erotix. Marc Willocq, habitant de Dour, a lancé une pétition pour dénoncer la "manque de respect" envers les victimes et leurs proches le temps du salon Erotix.

Le procès Falzone sera mis sur pause du 4 au 8 juin prochain, remplacé par le salon Erotix. Une interruption qui ne passe pas auprès de certains.

Marc Willocq, habitant de Dour, a lancé une pétition pour dénoncer un "manque respect" envers les victimes et leurs proches. En trois jours, elle récolte plus de 5.000 signatures. Le Dourois n'est pas concerné directement par le procès, mais veut mettre en lumière cette incohérence.

Les survivants et les proches viennent y livrer leurs larmes, leurs corps brisés et leurs vies réduites à néant, organisation judiciaire et le gestionnaire du Lotto Mons Expo ont choisi de plier bagage pour laisser s'installer des stands de cuirs et d'accessoires. Hugo Schryers, dirigeant de Fairpak SRL, s'est exprimé auprès de nos confrères de Sud Info. Il est très simple.

Erotix a un contrat de trois ans pour la location de la salle et les dates sont fixées depuis au moins deux ans. Il n'est pas question de changer ça. Les dates sont bloquées bien à l'avance et qui ne peuvent pas être déplacées. Il ajoute que la pause n'était pas négociable.

On avait convenu que le seul moyen de tenir le procès était d'avoir une pause de quelques jours le temps du salon. Sinon, on devait le remettre à deux ans plus tard





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