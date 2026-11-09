Procès Dubaï Papers : Prince Henri de Croÿ, 54 millions d'euros de fraude fiscale

Au procès des Dubaï Papers, le prince Henri de Croÿ explique sa radicalisation fiscale. La fraude évaluée à 54 millions d'euros par l'accusation. Détails sur l'officine Jawer/Helin.

Le prince Henri de Croÿ a livré ce lundi son témoignage lors du procès des " Dubaï Papers " qui se tient au tribunal judiciaire de Paris. L'aristocrate belge de 68 ans a reconnu avoir conçu une organisation industrielle de fraude fiscale, qualifiant cette période de " radicalisation " motivée par un profond ressentiment envers l'État français et la société. Cette admission intervient dans le cadre d'une affaire majeure impliquant treize prévenus jugés pour des faits s'étendant de 2007 à 2018.

Détails de l'organisation Jawer/Helin

L'" officine " dirigée par Henri de Croÿ et son frère Emmanuel visait à dissimuler des actifs financiers et à blanchir de l'argent à grande échelle. Le parquet estime le préjudice causé au fisc français à au moins 54 millions d'euros. Le système fonctionnait en créant des structures offshore complexes pour cacher les fonds aux autorités fiscales. Les clients pouvaient récupérer leur argent via des remises en espèces ou des cartes de crédit anonymes, évitant ainsi tout traçage bancaire direct. Cette méthode permettait également de facturer fictivement des honoraires pour réduire la base imposable des entreprises concernées.

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Position du Prince Henri et de son avocat

Maître Antoine Vey, l'avocat de la défense, a cherché à comprendre les moteurs psychologiques qui ont conduit le prince vers l'illégalité. Henri de Croÿ a expliqué que son passage en prison en Belgique en 2006, bien qu'il ait été finalement acquitté en 2019, a marqué un tournant décisif dans sa vie. Il décrit ce épisode comme un " choc monumental " et une humiliation publique liée au surnom de " prince noir " donné par la presse. Selon lui, cette injustice l'a poussé à développer une attitude agressive et une volonté de revanche " libertaire " contre le système qu'il jugeait inique.

Témoignages et dynamique familiale

Le frère aîné, Emmanuel de Croÿ, âgé de 69 ans, a également comparu devant les juges pour éclairer le fonctionnement interne de l'entreprise. Il a décrit une répartition claire des tâches, affirmant être le " couveur " tandis que son frère cadet agissait comme le " chasseur ". Emmanuel de Croÿ a déclaré s'occuper de la relation client et de la mise en place des structures selon les instructions précises d'Henri. Toutefois, il a minimisé son rôle personnel dans l'affaire et a montré une mémoire plus incertaine concernant les détails techniques des montages complexes.

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Impact réel et conséquences économiques

Les techniques employées par Jawer/Helin représentaient une ingénierie juridique sophistiquée, exploitant les failles du secret bancaire helvétique avant son abolition anticipée. En déménageant sa structure des Émirats arabes unis à partir de 2007, l'organisation visait les juridictions les plus confidentielles possibles. Cette évolution législatrice a accéléré le passage vers une fraude plus directe. Pour l'économie française, la perte estimée à 54 millions d'euros constitue un impact significatif sur les recettes publiques, soulignant l'ampleur des opérations menées depuis l'étranger.

Prochaines étapes du procès parisien

Le procès des " Dubaï Papers " doit se poursuivre pendant un mois complet avec l'audition des autres prévenus et experts. La justice française entend démontrer l'organisation systémique de ces pratiques fiscales agressives. Les débats mettront en lumière les liens entre les différents acteurs de cette chaîne de fraude internationale. Les conclusions de l'accusation sur la nature criminelle de ces montages détermineront la suite de la procédure judiciaire pour les treize personnes impliquées.