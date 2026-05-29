Le procès en cours contre Paolo Falzone et son passager, qui ont rentré en mars 2022 dans un groupe de carnavaliers à Strépy, durera environ 1,5 mois. L'avocate Elena D'Agristina a plaidé pour le tribunal d'assises de Hainaut que les chefs d'accusation de tentative de meurtre et de refus d'aide à une personne en danger sont entièrement justifiés dans l'affaire liée au drame de Strépy-Bracquegnies.

In les halls d'exposition de Mons, le procès en cours contre Paolo Falzone et son passager, qui ont rentré en mars 2022 dans un groupe de carnavaliers à Strépy , durera environ 1,5 mois.

L'avocate Elena D'Agristina a plaidé pour le tribunal d'assises de Hainaut que les chefs d'accusation de tentative de meurtre et de refus d'aide à une personne en danger sont entièrement justifiés dans l'affaire liée au drame de Strépy-Bracquegnies. Selon elle, les événements du 20 mars 2022 ne peuvent pas être considérés comme un simple accident de la route.

Selon les preuves collectées, les rapports techniques et les déclarations de l'accusé, il ressort clairement que Paolo Falzone était conscient du danger que son comportement de conduite entraînait. Il a choisi de passer par la foule alors qu'il voyait les corps voler. Il a choisi de ne pas appuyer fort sur la pédale de frein. Il savait que si il rentrait dans les gens, il n'y aurait eu qu'une seule issue.

L'avocate a également souligné que Paolo Falzone avait reconnu lors de l'enquête préliminaire qu'il savait que pareille vitesse était un danger de mort pour les autres. Elle a rappelé qu'une vidéo existe où l'on voit Paolo Falzone et son passager rouler à une vitesse de 174 kilomètres par heure quelques minutes avant les faits, dans une zone où la limite de vitesse est de 50 kilomètres par heure.

Me D'Agristina accuse également Paolo Falzone et Antonino de n'avoir pas apporté d'aide aux victimes après l'accident. Elle a souligné que personne n'a tenté de secourir une femme blessée qui s'était coincée dans le véhicule après le choc. L'avocate a ensuite rendu un hommage aux victimes. Elle a allumé 7 chandelles, qui symbolisaient les 7 personnes qui sont mortes dans l'accident.

Elles ont mené cette lutte ensemble, dans la douleur et la dignité. La famille du conducteur Paolo Falzone aurait encouragé sa compagne à avoir un enfant avec lui 'pour troubler l'opinion publique'. La compagne de Falzone connaissait l'accusé avant les faits et a commencé à le fréquenter peu de temps après les faits. Elle a raconté à la cour son histoire avec Falzone alors qu'il était en prison.

'Sa sœur m'a de nouveau contactée quand il était en prison, car Paolo voulait en savoir plus sur moi', a-t-elle dit. Elle a visité Falzone une vingtaine de fois en prison. La compagne de Falzone a expliqué qu'elle a été traitée comme une 'solution de repli' par les parents de Falzone. Ils lui ont offert des bijoux, un téléphone et des enveloppes avec de l'argent.

'Je me sentais prisonnière, dans un cercle vicieux', a-t-elle déclaré. La mère de l'accusé aurait proposé à la compagne de Falzone de devenir mère de son enfant, a-t-elle dit. Elle pensait que cela pourrait 'troubler le public et la cour'. La femme a refusé cette proposition.

'Un enfant n'est pas un jeu, avoir un enfant pour sauver la situation n'est pas une solution', a-t-elle déclaré. Même si Falzone n'a pas eu d'enfants avec sa compagne, il est le père d'un autre enfant, qu'il a eu avec sa partenaire actuelle. Le couple a commencé à se fréquenter en 2024, alors que Falzone était sous surveillance électronique. Un mois plus tard, elle est venue vivre avec lui et s'est rapidement mise enceinte.

Elle avait 38 ans et voulait 'fonder une famille', comme Paolo Falzone.

'Cela va bien, il s'occupe toujours de l'enfant car je travaille', a-t-elle déclaré. Le couple voulait selon elle avoir beaucoup d'enfants, mais Falzone n'a pas reconnu l'enfant pour le 'protéger'. Le véhicule que Paolo Falzone conduisait a été amélioré sur demande du conducteur lui-même. La leasingmaison, qui est la propriétaire légale de la BMW, n'avait pas donné son accord.

La compagnie d'assurance et la DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen) n'étaient pas au courant non plus. L'auto se trouvait en effet sur le nom de la mère de Paolo, comme a montré le procès. Un employé d'une garage de Chapelle-lez-Herlaimont a témoigné dans le procès. Selon lui, Paolo Falzone est venu seul à la garage, où il a demandé une 'classique opdrijving'.

Le garagiste a expliqué la procédure à suivre pour améliorer le moteur, mais a précisé que la garage ne disposait pas des matériaux nécessaires pour effectuer l'opération. Pour cela, un partenaire de Nivelles a été contacté. La BMW a été améliorée de 292 à 355 chevaux. Selon le garagiste, il a averti Falzone de le faire enregistrer auprès de sa compagnie d'assurance





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