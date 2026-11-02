Procès Esekia : négligence médicale et conditions de vie insalubres

L'enquête sur le décès d'Esekia révèle une absence totale de soins médicaux et des conditions d'hygiène déplorables, conduisant à l'interpellation des parents.

Le dossier du décès tragique d' Esekia a été transmis par le Service de protection de la jeunesse à la justice et au juge des enfants le 1er juin 2023. Une audience était initialement prévue pour décider de l'avenir de l'enfant à cette date précise, mais la situation a basculé rapidement. Le lendemain, les parents ont informé par e-mail du décès d' Esekia, déclenchant une procédure judiciaire immédiate.

Absence de traitements médicaux essentiels

Les enquêteurs ont établi que l'enfant n'a plus été vu par son neurologue à l'hôpital Erasme depuis au moins neuf mois, soit depuis avril 2023. Pendant cette période critique, allant de la mi-novembre 2022 jusqu'au 30 mai 2023, Esekia n'a reçu aucun médicament ni aucun soin nécessaire. L'absence de l'Artane, un traitement anti-Parkinsonien vital, a privé l'enfant de soulagement contre ses contractions musculaires répétitives et douloureuses. Ni les vitamines, ni le traitement contre la constipation, ni les compléments alimentaires ne lui ont été administrés par ses tuteurs légaux.

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Conditions de vie insalubres et négligence physique

La police judiciaire a perquisitionné le domicile familial le 9 juin 2023 pour comprendre les conditions de vie réelles de l'enfant. Le chef d'enquête a décrit une maison jonchée de vêtements et de détritus, avec des salles de bains couvertes d'anciennes croûtes d'excréments. Les parents de l'enfant ne disposaient pas du matériel orthopédique adéquat, ce qui a causé des irritations cutanées fréquentes dues à un manque d'hygiène corporelle et à un renouvellement insuffisant des couches.

Le centre Yapaka a pointé du doigt la collaboration fluctuante des parents ainsi que la déscolarisation de l'enfant. Un rapport du médecin légiste, le Dr Dewaele, a confirmé un état de cachexie sévère, caractérisé par une maigreur extrême, chez l'enfant de onze ans. Les images du frigo vide et du congélateur dénué de toute provision alimentaires illustrent la détresse physique dans laquelle il vivait.

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Témoignages et réactions en cour d'assises

Pendant l'audience, une vidéo de quinze secondes envoyée par Gilles Viaene à Marjorie Brizard a été projetée devant la cour. Le fichier montre l'enfant allongé sur un canapé, secoué par des spasmes et émettant des râles, son corps décharné témoignant de son état critique. Les deux accusés, Gilles Viaene et Marjorie Brizard, n'ont pas regardé cette vidéo. Marjorie Brizard a gardé les yeux fermés et a affirmé n'avoir jamais visionné l'envoi de son compagnon.

La juge d'instruction a résumé les dépositions en indiquant que Marjorie Brizard semblait avoir complètement démissionné, laissant les soins entièrement reposer sur Gilles Viaene. Ce dernier a reconnu avoir constaté la perte de poids de l'enfant, mais il a soutenu qu'elle était liée à une crise survenue la veille. Malgré les alertes du centre et les preuves médico-légales, la négligence systémique des parents a conduit à cette issue fatale.