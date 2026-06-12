Procès Falzone : délibérations en cours après la reconnaissance de culpabilité

Le jury a commencé ses délibérations dans le procès de Paolo Falzone, reconnu coupable de meurtres dans le drame de Strépy. L'avocat de la défense exprime sa frustration tandis que les familles des victimes attendent la sentence avec soulagement. La peine maximale est de trente ans, mais le temps effectif d'incarcération pourrait être réduit. D'autres actualités nationales et internationales sont également évoquées.

Le procès de Paolo Falzone, reconnu coupable de meurtres dans le cadre du drame de Strépy, s'est conclu avec une phase de délibération du jury.

Les avocats et les familles des victimes expriment leurs attentes et leurs émotions quant à la peine qui sera prononcée. L'avocat de Falzone se dit frustré que le jury n'ait pas répondu à toutes ses questions, tandis que les familles des victimes évoquent un profond soulagement et l'espoir que l'accusé aille en prison.

La peine maximale encourue est de trente ans de réclusion criminelle, mais il est probable que la sentence finale soit bien inférieure, compte tenu des éléments du dossier et des possibilités d'appel. Les délibérations du jury se poursuivent et une décision est attendue dans les prochains jours.

En marge de cette affaire, d'autres sujets d'actualité sont traités : les intentions de vote en Belgique après les élections fédérales de juin 2024, les déclarations du Premier ministre du Pakistan sur un accord de paix au Moyen-Orient, la fortune d'Elon Musk, les actions de la FGTB contre le gouvernement, un problème technique sur l'avion du pape, et les mises en garde de l'AWSR sur la conduite sous l'influence. Ces éléments contextuels illustrent la diversité de l'actualité nationale et internationale pendant la période couverte par le reportage sur le procès Falzone.

Le récit principal se concentre sur l'issue judiciaire attendue, les réactions des parties prenantes et les implications potentielles de la sentence, tout en rappelant les faits tragiques qui ont conduit à ce procès. La couverture médiatique reflète l'importance de cette affaire dans l'espace public belge, avec un suivi attentif des étapes légales et des déclarations officielles.

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