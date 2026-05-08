Procès Falzone : les experts dressent un portrait psychologique détaillé d'Antonino Falzone

Au cinquième jour du procès Falzone, plusieurs experts ont analysé la personnalité d'Antonino Falzone, décrivant un profil réaliste et logique, avec une vie stable et structurée. Les auditions ont révélé des éléments dépressifs modérés et une anxiété sans caractère invalidant. L'avocat de l'accusé a demandé une contre-expertise psychiatrique.

Au cinquième jour du procès Falzone, la cour a entendu ce vendredi plusieurs experts appelés à éclairer la personnalité des accusés et les conséquences du drame.

Psychologues, psychiatres et médecins légistes se sont succédé à la barre pour analyser les profils des individus impliqués dans cette affaire. Les auditions ont permis de dresser un portrait psychologique détaillé d'Antonino Falzone, accusé dans cette affaire tragique. Me Guttadauria, l'avocat d'Antonino Falzone, a sollicité l'intervention d'un contre-expert psychiatrique, le médecin psychiatre Bernard Deparis, qui a également rencontré l'accusé dans le cadre du dossier. Cette demande intervient après les déclarations des experts présents ce jour.

Donatien Macquet, psychologue, a décrit un profil « réaliste et logique », avec quelqu'un de « plutôt chaleureux socialement » et « accommodant ». Il a également relevé « un peu de naïveté » ainsi qu'une certaine confiance en lui, sans volonté particulière de se mettre en avant. Les analyses ont mis en évidence « une anxiété modérée », sans caractère invalidant, ainsi que des éléments dépressifs, « mais pas d'état dépressif majeur ».

Xavier Bongaerts, neuropsychiatre, a quant à lui évoqué un discours « cohérent et logique » de la part d'Antonino Falzone lors de la reconstitution des faits. Selon lui, l'accusé s'est montré particulièrement « désemparé » lorsqu'il a replongé dans les événements. Il a expliqué qu'il allait retirer le corps d'une des victimes sur injonction de Paolo, tout en restant « dans une réalité cohérente et assez logique ».

Les experts ont également décrit une vie personnelle stable et structurée pour Antonino Falzone, avec une relation proche avec ses deux sœurs et une famille « très soudée ». Contrairement à Paolo Falzone, il possède « une petite voiture » et ses loisirs apparaissent plus structurés, avec dix ans de football et deux années de natation. Xavier Bongaerts a souligné plusieurs différences importantes avec le profil de Paolo Falzone.

Selon lui, Antonino Falzone a immédiatement parlé « de la gravité des faits » et a répondu « assez bien aux questions ». Il a précisé qu'il partageait le même nom de famille que Paolo Falzone mais qu'ils ne sont pas membres de la même famille. Concernant le soir du drame, il a évoqué un état de somnolence et a raconté « très vite l'émoi et l'horreur de la situation ».

Il a également exprimé une certaine culpabilité dès le premier entretien. Le psychologue Donatien Macquet a ensuite détaillé les conclusions des examens psychologiques réalisés sur Antonino Falzone. Contrairement à Paolo Falzone, aucun test intellectuel n'a été jugé nécessaire. Selon lui, Antonino Falzone ne présente « pas de trouble de personnalité ».

Les experts évoquent néanmoins certains éléments pouvant faire penser à un stress post-traumatique, sans retenir de trouble majeur. Les débats se sont poursuivis avec les questions des avocats. Maître Dimitri De Beco a revenu sur certaines déclarations de Paolo Falzone reprises dans les rapports d'expertise. L'avocat a évoqué un passage où l'accusé explique avoir été distrait au moment de l'accident parce qu'il discutait avec son ami.

Maître David Gelay s'est attardé sur une phrase prononcée par l'accusé lors des entretiens psychologiques : « Ça aurait pu arriver à n'importe qui »





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