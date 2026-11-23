Le procès de l'ex-directeur de la Police judiciaire, Glenn Audenaert, débute enfin à Dendermonde après 15 ans. Corruption, blanchiment : découvrez les détails de cette affaire.

Les plaidoiries du procès de Glenn Audenaert, ancien directeur de la Police judiciaire de Bruxelles, devraient débuter officiellement à Dendermonde le 24 novembre 2026. Cette étape marque la fin d'une longue période d'incertitude juridique pour l'ancien haut fonctionnaire qui faisait l'objet d'un examen approfondi depuis plus de 15 ans. L'audience promet d'être d'une importance capitale dans l'histoire récente de la justice belge.

Détails du Procès et Mécanismes Accusés

Glenn Audenaert est directement poursuivi pour des faits graves incluant la corruption passive, le blanchiment d'argent et la falsification de documents officiels. Ces accusations découlent principalement d'une enquête menée par le parquet de Dendermonde depuis 2012. Le cœur de l'affaire repose sur les circonstances entourant le déménagement de la Police fédérale vers l'ancien Centre administratif fédéral à Bruxelles en 2011.

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Une vérification menée par l'Inspection des finances a révélé que cette opération de relocation avait coûté des dizaines de millions d'euros de trop. Selon les chefs d'accusation, Glenn Audenaert aurait sollicité des fonds auprès d'un homme d'affaires néerlandais pour faciliter ce transfert. Il est également reproché d'avoir consulté abusivement des bases de données de la police, une manœuvre jugée nécessaire pour débloquer ou accélérer la logistique du déménagement.

Ces agissements constituent la base des poursuites pour corruption passive, définie ici comme l'acceptation d'avantages indus ou l'obtempération face à une sollicitation. La violation du secret professionnel est également retenue contre l'ancien chef de la police judiciaire bruxelloise. Ces éléments structurent l'argumentation qui sera présentée devant le tribunal correctionnel de Dendermonde.

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Postures des Parties et Chronologie des Accusations

La trajectoire judiciaire de Glenn Audenaert a connu des rebondissements majeurs. Dès que les premiers soupçons ont émerge en 2012, il a immédiatement démissionné de son poste de directeur de la Police judiciaire de Bruxelles. Il a par la suite pris sa retraite quelques années plus tard, mettant un terme à sa carrière active dans l'administration pénitentiaire et policière.

En 2015, le volet de l'affaire s'est considérablement élargi lorsque Glenn Audenaert a été formellement mis en examen pour blanchiment d'argent et faux et usage de faux. À ce jour, l'intéressé bénéficie d'une mise en liberté conditionnelle. Cette liberté lui permet de préparer sereinement sa défense alors que les procédures se clôturent pour cette phase clé.

L'avocat de la défense, Hans Rieder, a activement contesté la procédure devant les instances supérieures. Il a notamment soulevé des doutes sur la composition légitime du tribunal saisi de l'affaire. Cette stratégie a conduit le tribunal de l'application des peines et le parquet à engager un véritable duel procédural qui a retardé le dénouement judiciaire pendant plusieurs années supplémentaires.

Impact Réel et Prochaines Étapes Judiciaires

L'ampleur du retard pris dans ce dossier dépasse les simples délais administratifs. L'instruction a subi un coup d'arrêt majeur lorsque le juge d'instruction a dû se récusser. Cette décision s'explique par la découverte tardive, par le parquet, que ce magistrat avait précédemment exercé les fonctions de procureur dans la même affaire, créant un conflit d'intérêts potentiel.

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Les plaidoiries ont été multiples fois reportées pour des raisons techniques et procédurales complexes. La défense a initialement invoqué l'incapacité de lire certains DVD provenant du dossier. Par la suite, il est apparu que l'ensemble des pièces du procès n'était pas entièrement accessible aux parties prenantes. Ce chaos a culminé lorsque la cour d'appel de Gand a envisagé de récupérer le dossier, avant de le renvoyer à Dendermonde fin 2025.

La date fixée pour le 24 novembre 2026 constitue désormais le point de repère inévitable pour cette justice belge. Cet événement conclut une saga judiciaire ayant impliqué des personnalités clés comme Glenn Audenaert et touché à des sujets sensibles tels que l'Opération Kelk et les dossiers terroristes qu'il a supervisés.