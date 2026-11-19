Le slogan Stop Pédoland utilisé par Aurore Lenoci ravive la polémique à l'approche de l'appel. Ce terme controversé, lié à des propos haineux, pourrait influencer l'image de la défense.

À l'approche du procès en appel de Grégory Lenoci, condamné à 17 ans de prison pour tentative d'assassinat, une publication de sa compagne Aurore Lenoci sur les réseaux sociaux a relancé la polémique autour du slogan " Stop Pédoland ". Cette initiative, destinée à mobiliser l'opinion publique via des hashtags comme #StopPedoland, se heurte à la réalité historique de cette expression. En effet, ce terme est étroitement associé à des individus ayant tenu des propos haineux envers la police et les institutions judiciaires belges.

Origine controversée du slogan et lien avec Jean-Paul J.

Le slogan " Stop Pédoland " fait directement référence à un incident survenu lors du jugement en première instance le 20 août dernier. Lors de cette audience, Jean-Paul J. avait incité à la révolte en criant " Pedoland, vous êtes la honte de la justice " devant le tribunal. Ses agissements avaient provoqué un chaos considérable dans la salle d'audience, des images qui avaient ensuite fait le tour du monde, constituant une insulte publique à l'encontre de l'institution judiciaire.

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Le profil de Jean-Paul J. est par ailleurs particulièrement sulfureux et controversé. L'individu s'est récemment fait remarquer pour avoir célébré ouvertement sur les réseaux sociaux la mort de Nordine El Talbi. Ce policier de 41 ans avait été abattu à balles lors d'une intervention à Jette dans la nuit du 12 au 13 octobre dernier. Sur les plateformes numériques, Jean-Paul J. avait partagé un article concernant ce drame avec un commentaire qualifiant la victime de " pourriture qui fracasse des lycéens mineurs d'âges ", un message ayant suscité la consternation et l'indignation générale.

Négation de l'avocat et démenti du Collectif Enfantiste

Maître Michel Degrève, l'avocat de Grégory Lenoci, a tenté de désamorcer cette polémique en affirmant que sa cliente n'était à l'initiative d'aucune campagne particulière. Selon le conseil de la défense, Aurore Lenoci aurait simplement relayé une campagne découverte sur les réseaux sociaux, lancée par le Collectif Enfantiste, un mouvement se disant engagé pour la protection des enfants. Maître Degrève assure que le simple fait de partager cette publication ne constitue en aucune manière une remise en cause de l'État de droit.

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Cependant, nos vérifications contredisent catégoriquement cette version des faits. Le Collectif Enfantiste a confirmé qu'il n'est pas à l'origine de la campagne " Stop Pédoland " et n'a lancé aucun appel à reprendre ce slogan. De même, Maïté Lønne, présidente d'honneur de l'association Les Enfants d'Argus, a précisé que si elle a utilisé le terme par le passé, il ne bénéficie plus du vent en poupe parmi les organisations sérieuses actives en France et en Belgique dans la lutte contre la pédocriminalité.

Impact sur la stratégie de défense et positions des parties

Maître Olivier Dupont, avocat pénaliste au barreau de Liège, replace ces propos dans leur contexte juridique et sociétal. Il souligne que l'expression " pédoland " renvoie à l'idée conspirationniste que les institutions publiques seraient contrôlées par des réseaux pédocriminels. Ce discours est généralement véhiculé par des personnes proches de Grégory Lenoci. Malgré les interventions répétées de son conseil pour écarter ces narratifs, ces messages continuent d'être relayés, cette fois par la compagne de l'accusé.

Cette initiative publique intervient alors que la défense tente de maintenir une ligne axée sur le respect des institutions en vue du procès en appel. L'usage de cette terminologie conteste directement l'impartialité des institutions et de la justice, ce qui risque de compliquer la perception de la défense par les jurés. La contradiction entre la stratégie officielle de respect des institutions et les actions publiques de l'entourage proche de Grégory Lenoci pourrait s'avérer déterminante pour la suite de la procédure judiciaire.