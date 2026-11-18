Au procès Grigor Margaryan, l'avocat général et les parties civiles exigent une réponse affirmative sur le chef de meurtre, soulignant la violence extrême des faits commis à l'encontre de sa fille Danela.

Les avocats des parties civiles et l' avocat général ont conjointement demandé aux jurés de répondre par l'affirmative à l'unique question posée lors du procès, celle de la culpabilité pour meurtre. Cette demande unanime souligne la gravité perçue des actes reprochés à Grigor Margaryan, qui affronte aujourd'hui la justice pour le décès de sa fille aînée, Danela.

Violence des faits et armes utilisées lors des agressions

Le ministère public a insisté avec force sur la brutalité extrême des actes commis par l'accusé. Il a précisé que Grigor Margaryan a porté au moins vingt coups à sa fille aînée, utilisant à la fois un pied-de-biche et un couteau, des armes qui ont été présentées aux jurés mardi soir lors des débats.

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Les atteintes ont visé spécifiquement la tête et le thorax, deux zones vitales du corps humain. Cette précision anatomique et le nombre élevé de coups portés ont été présentés comme des éléments démontrant une intention de tuer clairement établie par les accusations.

Nuances de la défense et contexte de violence domestique

Me Simon Hubert, avocat de l'accusé, n'a pas contesté la qualification juridique de meurtre pour son client. Il a toutefois cherché à nuancer le portrait de Grigor Margaryan dressé au cours des débats précédents. La défense a reconnu des épisodes de violence, mais a tenté d'en expliquer le contexte.

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Alors que Me Caroline Poiret avait rappelé les précédentes interventions policières au domicile familial pour des violences intrafamiliales, la défense a souligné que l'accusé se montrait agressif uniquement lorsqu'il avait bu. Cette distinction vise à limiter la responsabilité pénale en évoquant une perte de contrôle liée à l'alcool plutôt qu'une préméditation.

Controverse sur la consommation de zolpidem et suicides

Les plaidoiries ont également porté sur la consommation de zolpidem, un somnifère. L'accusé avait absorbé une dose toxique de ce médicament, un fait qui a été au cœur des débats sur son état mental. La défense a évoqué des effets paradoxaux de cette substance, notamment l'agressivité soudaine et l'amnésie, suggérant que l'accusé ne maîtrisait pas ses actes.

En réplique, Me Damien Brotcorne, avocat d'une partie civile, a soutenu que l'accusé avait pris la majeure partie des comprimés après les faits, ce qui invaliderait l'argument d'une perte de contrôle antérieure. Ce contre-argument vise à démontrer une capacité de discernement intacte au moment des actes criminels.

Éléments contradictoires et témoignages sur Danela

Entre 11h52 et 12h14, Danela avait consulté ses réseaux sociaux sans manifester d'inquiétude, selon les preuves présentées. L'accusé a suggéré qu'elle aurait ensuite manipulé un couteau et tenté de se poignarder, tentant de créer un doute raisonnable sur les circonstances du décès. Cette théorie a été vigoureusement contestée par l'accusation.

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Plusieurs témoins ont déclaré que la jeune femme n'était pas suicidaire, invalidant partiellement la version de la défense. Un témoin avait affirmé que Danela portait toujours un couteau sur elle, mais l'avocat général a contesté cette version, la jugeant peu crédible par rapport aux autres éléments de l'enquête.

Expertise psychiatrique et avenir du procès

La défense a enfin invoqué une expertise psychiatrique faisant état d'un stress post-traumatique chez l'accusé, lié à des tortures en Russie. Me Fiona Deblaton et l'avocat général ont rappelé que ce passé traumatique, combiné aux autres facteurs, dépeignait un accusé comme une bombe à retardement, incapable de gérer ses pulsions violentes.

Un verdict est attendu mercredi. Cette date marque la fin d'une instruction et d'un procès où les parties civiles, l'accusation et la défense se sont affrontées sur la qualification des actes, l'état mental de l'accusé et les circonstances exactes du drame familial.