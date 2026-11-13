Procès historique de Jean Baptiste R. pour génocide à Leuven

Premier procès en Flandre pour génocide au Rwanda. Jean Baptiste R., 78 ans, accusé d'avoir aidé les milices à identifier les Tutsi.

Une étape judiciaire sans précédent se profile en Belgique francophone et néerlandophone avec l'arrestation de Jean Baptiste R., un homme de soixante-dix-huit ans, pour son implication dans le génocide de 1994 au Rwanda. Il réside actuellement dans une institution gérée par la congrégation catholique des Frères de la Charité à Bierbeek, près de Louvain.

Le parquet fédéral vise à traduire ce ressortissant belge d'origine rwandaise devant la Cour d'assises de Louvain. Cette décision marque une rupture importante, car si six procès similaires se sont déjà tenus à Bruxelles, c'est la première fois qu'un tel procès est organisé dans la région flamande depuis la découverte de ces faits.

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Le rôle présumé dans la mort de 800.000 victimes

Les événements remontent à 1994, lorsque la violence a éclaté contre la population tutsie au Rwanda. Cet épisode tragique de l'histoire moderne a fait au moins 800.000 victimes selon les estimations. À cette époque, Jean Baptiste R. occupait le poste de directeur d'un centre d'accueil pour personnes handicapées physiques dans le pays.

Les enquêteurs estiment qu'il a activement collaboré avec les milices armées qui ont envahi son établissement. Il aurait spécifiquement identifié et remis les hommes, puis, quelques jours plus tard, les femmes et les enfants. Toutes les personnes désignées de cette manière ont été exterminées par les assaillants.

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Enquête internationale et coopération belge-rwandaise

L'initiation de cette procédure judiciaire découle directement d'informations transmises par le gouvernement rwandais aux autorités belges. En réponse à ces éléments, le parquet fédéral a ouvert une enquête approfondie et a dépêché ses propres magistrats sur place.

Le parquetmagistrat An Lukowiak confirme que cette équipe a collecté des preuves sur le terrain avant de procéder à l'interpellation du suspect. Jean Baptiste R. a été placé en détention provisoire en attendant le jugement qui doit déterminer sa responsabilité pénale pour génocide et crimes contre l'humanité.

Conséquences judiciaires et prochaines étapes

La tenue de ce procès à Louvain représente un tournant logistique et juridique pour le système judiciaire belge. L'absence antérieure de tels procès en Flandre signifie que les procédures précédentes étaient concentrées uniquement à Bruxelles.

Le maintien en détention jusqu'au procès souligne la gravité des accusations portées contre un octogénaire. Les prochaines étapes concernent la constitution des dossiers et la fixation de la date d'audience devant la Cour d'assises compétente.