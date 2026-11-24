Le tribunal d'Amsterdam confirme l'absence de trouble psychique chez l'assassin de Lisa. Le procès pour la mort de la jeune Abcoude se tiendra en janvier 2027.

Une expertise médico-légal e n'a révélé aucun trouble psychiatrique majeur chez l'homme accusé du meurtre de Lisa, une adolescente de 17 ans originaire d' Abcoude. Cette conclusion a été rendue publique lors de l'audience préliminaire tenue au tribunal d' Amsterdam, mettant à mal les déclarations du suspect sur une influence externe.

Conclusion de l'expertise psychiatrique

Les experts mandatés par la justice n'ont pu diagnostiquer de trouble psychotique ou de trouble de la personnalité chez l'individu inculpé. Ces derniers ont examiné attentivement les affirmations de l'accusé, qui soutenait avoir reçu des ordres verbaux lui ordonnant de commettre les actes criminels pour atteindre le paradis. L'analyse approfondie des données médicales et psychologiques n'a apporté aucune confirmation objective à cette théorie des voix.

Also read Varices : pourquoi il ne faut pas attendre qu'elles soient visibles pour consulter

Implication de Chris Jude dans les faits

L'identité de l'accusé est identifiée sous le nom de Chris Jude, un ressortissant nigérian de 23 ans résidant dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Il a officiellement reconnu avoir commis le meurtre de la jeune fille ainsi qu'une agression sexuelle sur une autre femme. La victime était en train de regagner son domicile à vélo électrique depuis Amsterdam lorsqu'elle a été interpellée et tuée à Duivendrecht dans la nuit du 19 au 20 août 2025.

Advertisement

Anonymat et parcours migratoire mystérieux

La défense, représentée par l'avocate Dané Kisteman, insiste sur la complexité du profil mental de son client. Elle décrit son monde intérieur comme une boîte noire que les professionnels n'arrivent pas à décrypter pleinement. Par ailleurs, son identité fait l'objet de controverses entre les services de police et les informations qu'il fournit, notamment concernant sa famille et ses origines.

Perspective de jugement en 2027

L'instruction judiciaire se poursuit afin de clarifier les éléments restants avant le procès principal. Les autorités néerlandaises prévoient l'ouverture des débats de fond pour le mois de janvier 2027 devant la justice pénale. Cette échéance sera l'occasion d'entendre plusieurs spécialistes, y compris un anthropologue culturel, pour examiner plus finement le contexte.