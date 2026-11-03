Procès Nicolas Ullens : La Cour d'assises examine les circonstances atténuantes

Le procès de Nicolas Ullens reprend pour déterminer la peine. Le jury évalue les circonstances atténuantes après sa condamnation pour l'assassinat de Myriam Lechien.

La Cour d'assises de Nivelles a rouvert ses portes mercredi pour poursuivre le jugement de Nicolas Ullens, ancien agent de la Sûreté de l'État. Cette audience marque une étape cruciale dans la procédure judiciaire engagée suite à la condamnation de l'accusé pour le meurtre de sa belle-mère, Myriam Lechien.

Reprise des débats sur la culpabilité

Nicolas Ullens comparaît à nouveau devant la juridiction pénale après avoir été reconnu coupable par le jury lors du prononcé du verdict du 6 octobre dernier. Son retour devant les magistrats intervient suite à une requête en récusation introduite par sa défense contre la cour elle-même. Cette demande procédurale faisait suite à un incident majeur survenu pendant la délibération initiale.

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Détails de l'intervention contestée des juges

Lors de la phase de délibération qui avait duré huit heures, les trois magistrats de la cour sont intervenus auprès des jurés concernant spécifiquement la question de la préméditation. Maître Mayence, l'avocat de Nicolas Ullens, a relevé cette intervention comme constituant un vice de procédure. Bien que cette objection ait été formulée, elle n'a pas été suivie d'effet par la juridiction au moment du verdict initial.

Conflit familial et reconnaissance des faits

L'accusé reconnaît avoir tiré à six reprises sur sa victime, Myriam Lechien, tuée le 29 mars 2023 à Ohain. Il ne conteste donc pas l'acte matériel de l'agression, qui s'est inscrit dans le cadre d'un conflit familial d'ordre financier et patrimonial. Cependant, Nicolas Ullens soutient fermement que son geste n'était pas prémédité, une thèse que le jury et le ministère public avaient rejetée lors des précédents débats.

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Évaluation des circonstances atténuantes

Ce mercredi, la cour et le jury doivent désormais établir si l'accusé peut bénéficier de circonstances atténuantes. Cette évaluation est déterminante car Nicolas Ullens encourt la réclusion à perpétuité en raison de sa condamnation pour assassinat. La défense, qui prendra la parole après le réquisitoire de l'avocate générale, cherchera à faire valoir le contexte familial, la personnalité et le parcours de l'accusé.

Logistique et composition du jury

Avant toute prise de parole officielle du ministère public, la cour doit s'assurer que le jury est complet. Les douze membres initiaux n'avaient pas anticipé ces prolongations judiciaires. En cas d'indisponibilité de certains membres, il faudra faire appel aux jurés suppléants pour garantir la validité des prochaines délibérations et la continuité du processus décisionnel.