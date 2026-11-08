Procès Peterbos à Bruxelles : 45 accusés pour trafic de stupéfiants et tentatives d'assassinat

Le procès Peterbos débute à Bruxelles avec 45 prévenus accusés de trafic international de drogue et de six tentatives d'assassinat. I.B. et M.K. sont les chefs d'une organisation criminelle active de 2020 à 2025.

Le procès dit Peterbos s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, situé place Poelaert, avec la comparution de près de 45 prévenus. Cette audience marque le début d'une procédure judiciaire majeure concernant une organisation criminelle accusée de trafic de stupéfiants et liée à six tentatives d'assassinat survenues en 2023 dans le quartier d' Anderlecht.

Structure de l'organisation criminelle

Le parquet du procureur du Roi de Bruxelles décrit une structure pyramidale dirigée par deux figures principales : I.B., surnommé Mara, et M.K. Ces deux hommes seraient les chefs de l'entité, qui comprend une dizaine de preneurs de décisions et une trentaine de membres actifs. I.B. participe aux débats depuis la prison d'Ittre, tandis que M.K. reste en cavale sous mandat d'arrêt international émis le 21 novembre 2025.

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L'activité criminelle centrale de ce groupe reposait sur l'importation, la vente et l'exportation de cocaïne et de cannabis. Ces opérations s'étendaient géographiquement entre la Belgique, les Pays-Bas et la France. La période d'activité commerciale couvre une longue durée, allant de février 2020 à mars 2025 pour la vente, et spécifiquement du 1er janvier 2023 au 26 juin 2024 pour les importations.

Orchestration des tentatives d'assassinat

Huit coups de feu tirés vers 04h30 le 11 septembre 2023 constituaient l'une des tentatives d'assassinat les plus spectaculaires. Cible de cette attaque : S.E.M., âgé de 30 ans, et E.T., âgé de 38 ans. Aucune victime ne fut blessée par ces tirs, mais un homme, qui avait fui sur les lieux, fut rapidement intercepté par une patrouille de police. Une voiture, présumée volée le jour même, a été retrouvée incendiée par la suite.

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Le premier fait d'arms remonte à la nuit du 25 au 26 juillet 2023, visant une victime de 28 ans, Y.S. L'engin utilisé lors de cette tentative fut brûlé entre le 26 et le 27 juillet 2023. Un mois plus tard, une deuxième tentative sans victime identifiée eut lieu dans la nuit du 29 au 30 août 2023, impliquant quatre véhicules volés et incendiés sur le coup.

Les quatrième et cinquième tentatives d'assassinat se sont produites consécutivement aux abords de la boîte de nuit Le Blu, située boulevard International à Anderlecht, lors des nuits du 3 au 4 novembre et du 4 au 5 novembre 2023. La sixième tentative, survenue le 19 décembre 2023, n'a pas fait de victime connue mais a également impliqué des véhicules suspects. Six prévenus sont directement concernés par ces faits violents.

Saisie d'armes et blanchiment d'argent

La gravité du dossier est amplifiée par la découverte d'un arsenal important. Une dizaine de prévenus doivent répondre de la possession d'armes de guerre, incluant des fusils d'assaut, des pistolets mitrailleurs, des kalachnikov, des armes de type M4 et M16, des pistolets UZI et un fusil de chasse à canon scié. Ces munitions étaient destinées à soutenir l'activité violente du réseau.

En parallèle de la violence armée, le dossier met en lumière des opérations complexes de blanchiment d'argent. Parmi les accusations, on note la conversion ou le transfert d'avantages patrimoniaux criminels. Un cas précis cite le transfert de 400.000 euros depuis la Belgique vers le Panama, dans le but explicite de dissimuler l'origine illicite de ces fonds aux juges spécialisés en grand banditisme.

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Contexte des violences à Anderlecht

Ce procès s'inscrit dans un contexte de violences urbaines récurrentes à Anderlecht, particulièrement dans le quartier du Peterbos, en 2023. D'autres juridictions, dont la cour d'assises de Bruxelles, ont déjà statué sur des faits similaires. Wail Sarouyenne Fallaoui a ainsi été condamné le 15 septembre à 17 ans de prison pour le meurtre de Seghir Issaad, tué lors d'une bagarre au parc du Peterbos dans la nuit du 20 au 21 juin 2023.

I.B., déjà condamné le 1er décembre 2022 à huit ans de prison ferme pour son rôle de dirigeant d'organisation criminelle, aurait orchestré les six tentatives d'assassinat depuis sa cellule. La défense de l'accusé est assurée par Me Quentin Mayence. Le procès Peterbos continuera à se dérouler, examinant la responsabilité pénale de chacun des 45 mis en cause, dont 12 comparaissent par défaut.