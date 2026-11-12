Procès Peterbos : les écoutes en prison révèlent la gestion du réseau par I.B

Les enregistrements captés dans les prisons belges confirment l'influence d'I.B. sur le trafic du réseau Peterbos malgré son incarcération, confrontant le procureur et la défense lors du procès.

Le parquet fédéral belge a présenté Mara comme le dirigeant présumé du réseau criminel Peterbos. Ce rôle lui avait déjà valu une condamnation antérieure à huit années d'emprisonnement et une amende de 80.000 euros. Interpellé en 2021 à Barcelone alors qu'il préparait son départ pour Dubaï, Mara purge sa peine depuis cette date. Les enquêteurs ont cependant soupçonné qu'il maintenait des liens actifs avec le trafic depuis sa cellule.

Mise en place des écoutes pénitentiaires

Les enquêteurs ont obtenu l'autorisation judiciaire de placer des micros dans sa cellule pour vérifier ces suspicions. Une première écoute a été réalisée à la prison de Haren. Le détenu semblait toutefois se méfier de la présence de dispositifs d'écoute. Les enregistrements se sont révélés particulièrement fructueux à la prison d'Ittre. Le début de cette période correspond au mois de décembre 2024.

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Prestations de I.B et structure criminelle

Le procureur décrit une gestion centrale du trafic par I.B. malgré sa détention. Les conversations captées mentionnent des équipes armées à l'extérieur. I.B. évoque des expéditions organisées pour intimider ses rivaux. Des fusillades planifiées sont également discutées lors de ces échanges. L'argent et les revenus générés par le réseau Peterbos restent un sujet central.

Conflits internes et rivalités au sein du groupe

Un fil rouge traverse plusieurs écoutes concernant des tensions internes. I.B. nourrit une haine particulière envers un membre surnommé crevette. Selon les enregistrements, cet individu l'aurait trahi. Il aurait causé des pertes financières importantes au groupe. Des tensions avec la bande d'Aumale sont également mentionnées dans ces preuves.

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Rôle de C.B. dans les communications illicites

Les enquêteurs ont mis en lumière le rôle joué par C.B. Elle est présentée comme la compagne de I.B. Elle lui aurait fourni au moins une carte SIM pour communiquer. Elle aurait servi d'intermédiaire via Snapchat. Les téléphones saisis contiennent des conversations audios pertinentes. La voix de I.B. a été identifiée dans plusieurs vidéos.

Défense et contestation des preuves du procureur

Lors du premier jour d'introduction du procès, I.B. a contesté l'interprétation du parquet. Il affirme ne plus avoir d'influence depuis son incarcération fin 2021. Selon lui, les propos n'étaient que vantardise. Le dossier soumis au tribunal concerne 45 prévenus. Six tentatives d'assassinat seront décortiquées lors des audiences.