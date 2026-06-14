Procès pour le massacre de Recak : la justice kosovare poursuit vingt et un anciens responsables serbes

La justice kosovare a ouvert une deuxième enquête sur le massacre de Recak, où plus de quarante civils ont été tués par des forces serbes en 1999. Vingt et un anciens membres de l'armée et de la police serbes, dont des hauts gradés, sont accusés de meurtre, torture et déportation. Le procès, prévu le 20 juillet, se tiendra par contumace.

Le massacre de plus de quarante civils kosovars commis par des forces serbes dans le village de Recak le 5 janvier 1999 reste l'un des épisodes les plus sombres de la guerre du Kosovo.

Ces personnes, identifiées comme appartenant aux unités spéciales de la police serbe, ont participé à cette opération qui a abouti à l'exécution sommaire de quarante-deux civils, hommes, femmes et enfants, selon l'acte d'accusation. La justice kosovare a ouvert une deuxième enquête sur ce crime et une audience préliminaire dans le procès de vingt et un Serbes, pour leur rôle présumé dans les exécutions, est prévue le 20 juillet.

Les accusés, dont d'anciens hauts responsables de la police serbe, sont jugés par contumace car en fuite. Parmi eux figurent l'ancien chef de la police serbe Obrad Stevanovic, l'ancien chef des services de renseignement Rade Markovic, ainsi que deux généraux et deux colonels. Les charges retenues incluent meurtre, torture, traitements inhumains, destruction de biens et déportation de civils albanais du Kosovo.

Ce massacre a profondément marqué le conflit, choquant la communauté internationale et déclenchant une campagne de bombardements de l'OTAN contre les forces de Slobodan Milosevic. Cette intervention a conduit au retrait des troupes serbes du Kosovo, à la mise en place d'une mission de l'ONU et, finalement, à la déclaration d'indépendance du pays en 2008, toujours non reconnue par Belgrade. Le conflit a fait plus de treize mille morts, principalement des Kosovars





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