Procès Touloub : manifestations violentes et débats judiciaires à Blois

Le procès des parents d'Inass Touloub s'ouvre à Blois après 36 ans d'enquête. La mère fait face à des manifestants de Mouv'Enfants tandis que la justice explore les détails d'une tragédie de 1987.

Le procès retentissant des parents d' Inass Touloub a débuté lundi matin à la cour d'assises du Loir-et-Cher, située à Blois. Cette audience marque une étape décisive dans l'quête de justice pour la fillette retrouvée morte et mutilée en 1987. L'identité de l'enfant n'a été confirmée qu'en 2018 grâce à des avancées majeures en matière d'identification ADN. Quarante ans après la découverte du corps, la famille et les associations attendent avec une attention particulière le verdict de la justice française.

Accusations de torture et de barbarie

Halima El Bakhti, âgée de 74 ans, et Ahmed Touloub, son époux de 72 ans, comparaissent devant le tribunal correctionnel. La mère est poursuivie pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort de sa fille, sans intention de la donner. Son mari, quant à lui, est jugé pour complicité de ces mêmes actes. Les faits reprochés remontent à 1987, une période où la petite Inass a disparu au bord de l'autoroute A10.

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Tensions extérieures au palais de justice

À l'issue de la première matinée d'audience, des tensions ont éclaté à l'extérieur du palais de justice. Une poignée de membres du collectif Mouv'Enfants a suivi Halima El Bakhti sur une centaine de mètres en criant des slogans tels que " Justice pour Inass ". Ce groupe, constitué d'anciennes victimes de violences, défend la protection des enfants et a déposé des photos du visage tuméfié de la fillette sur les murs du tribunal. Le président du collectif, Arnaud Gallais, a dû être maîtrisé par trois policiers après des incidents mineurs.

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Plaidoiries et positions des parties

Halima El Bakhti s'est retrouvée acculée contre un mur, protégée par son avocat Me Camille Radot. Arnaud Gallais a justifié les actions de ses manifestants en rappelant les traces de fer et de morsures retrouvées sur le corps de l'enfant en 1987. Il a affirmé que cette petite est encore seule aujourd'hui, hormis les associations qui défendent ses intérêts. Il insiste sur la nécessité pour les coupables et la justice de rendre des comptes pour cette tragédie historique.

Impact social et suites judiciaires

Ce procès constitue l'aboutissement d'un des plus anciens " cold cases " français. L'identification d'Inass Touloub en 2018 a permis de rouvrir cette affaire dormant depuis plusieurs décennies. La société civile reste divisée entre ceux qui demandent des comptes clairs et ceux qui jugent le système judiciaire. Les prochaines audiences détermineront la responsabilité pénale des deux parents dans la mort de leur fille de quatre ans.