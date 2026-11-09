Procès Zecler : les détails de l'agression policière et les positions des accusés

Analyse du procès des trois policiers accusés de l'agression de Michel Zecler en novembre 2020. Contexte légal, témoignages des défendeurs et bilan de l'événement.

L'audience du procès intenté à trois anciens membres de la Brigade territoriale de contact a connu un début chaotique le 9 novembre 2026, empêchant de nombreux soutien de pénétrer dans la salle d'audience. Parmi les personnes exclues figuraient des personnalités publiques telles que le rappeur Stomy Bugsy, l'acteur Jean-Pascal Zadi et la chanteuse Princess Erika, déplorant cette minoration de la parole des victimes noires dans la société française. Une salle de retransmission avait été mise en place, mais une soixantaine de personnes tentaient encore d'entrer dans le principal prétoire.

Déroulement du procès et identité des accusés

Michel Zecler, âgé de 47 ans et vêtu d'un costume marine et d'une chemise blanche, a rejoint la salle après que les trois principaux accusés ont décliné leur identité. Aurélien Lapersonne, Pierre Plantier et Philippe Tondeux, tous trois suspendus de la police depuis les faits, occupent le banc des prévenus avec des expressions neutres et une posture souvent abaissée. Ces policiers sont inculpés de violences volontaires en réunion et de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique, des chef d'accusation qui pourraient entraîner jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle. Un quatrième officier de police doit comparaître devant le tribunal correctionnel lors d'une audience distincte.

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Témoignages psychologiques et parcours des policiers

Le premier témoin entendu fut l'enquêtrice de personnalité ayant rencontré Pierre Plantier en mars 2026, décrivant ce policier de 37 ans comme un exécuteur ordonné dépourvu d'ambition dirigeante. Ce père d'une enfant de six ans, également sapeur-pompier réserviste, est maintenu sur sa paye depuis son suspension et justifie son changement de carrière depuis un bac pro restauration par une vocation pour le métier de police. La rapport mentionne également que ses supérieurs et ses collègues du 17e arrondissement lui accordent de très bonnes notes, contrairement à la nature des faits reprochés.

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Rappel de l'agression de novembre 2020

Les faits remontent au samedi 28 novembre 2020, au cœur de la pandémie de Covid, lorsque Michel Zecler a été interpellé par une patrouille devant son studio de musique parisien pour défaut de masque et suspicion de consommation de cannabis. Poussé dans un sas d'entrée étroit, le producteur a subi un passage à tabac violent filmé par les caméras de surveillance, provoquant une interruption totale de travail de quarante-cinq jours incluant une déchirure du tendon du biceps gauche. Les images, révélées par le site Loopsider six jours après l'événement, ont invalidé la version policière initiale qui affirmait que le producteur avait frappé et tenté de saisir une matraque.

Conséquences juridiques et débat sociétal

Malgré la reconnaissance par la justice de la sincérité des accusations de racisme proférées par les policiers durant les coups, les juges ont estimé ne pas disposer de preuves suffisantes pour retenir cette qualification spécifique. L'incident a relancé un débat intense sur les violences et le racisme systémique perçu par de nombreuses victimes, tandis que l'institution policière et ses syndicats maintiennent que ces actes sont isolés. Le président Emmanuel Macron avait alors qualifié l'épisode de tragédie, soulignant l'impact durable sur la victime et la société française encore marquée six ans après les événements.