Professeurs de l'Athénée Royal Charles Rogier de Liège organisent un concert contre le décret programme

Les professeurs educațieinès du Royal Charles Rogier ont annoncé qu'ils préparaient une manifestation contre le décret qui devrait être voté le 27 mai. Ils organiseront un concert pour protester en interprétant The Wall de Pink Floyd, en parallèle d'un mur de cagettes dressé contre les mesures antisociales.

À l'Athénée Royal Charles Rogier de Liège, c'est le cinquième jour de grève et les professeurs ont décidé de protester d'une manière un peu différente.

Ils vont faire un concert et interpréter The Wall de Pink Floyd. Romain Mayez était sur place. Les actions continuent ce vendredi dans l'enseignement pour protester contre le décret programme qui devrait être voté le 27 mai prochain. Du côté de Liège, à l'Athénée Royal Charles Rogier, l'originalité est de mise.

"Ce matin, on fait piquet de grève, comme tous les jours depuis lundi. Ici, des collègues vont organiser un concert où ils vont chanter The Wall de Pink Floyd", raconte Lindsay, professeur de français dans l'établissement liégeois. Pour illustrer parfaitement les propos de la chanson, une autre action a été faite par le corps professoral de l'école.

"Un mur de cagettes qui est dressé pour protester, justement, contre toutes les mesures antisociales qui ont lieu maintenant", exprime la professeure





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