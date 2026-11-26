Analyse de la montée électorale de l'extrême droite en Europe. De 5 à 12 pays, des scores dépassant 40% et une influence institutionnelle grandissante.

La dynamique politique européenne subit une transformation majeure et durable au cours des deux dernières décennies. Une cartographie comparative établie entre l'an 2000 et l'année 2026 révèle une progression quasi généralisée de l' extrême droite sur l'ensemble du continent. Cette évolution structurelle marque un tournant décisif dans les équilibres démocratiques nationaux.

Expansion électorale massive sur vingt ans

Le nombre de pays où les partis d'extrême droite remportent plus de 20% des suffrages lors des dernières élections législatives est passé de cinq à douze. Cette multiplication tripartite des forces politiques radicales indique une normalisation progressive de leur présence dans le paysage électoral continental. Les scores cumulés dépassent désormais les 40% en Hongrie et en Pologne, et les 30% en France, en Italie, en Suisse, en Roumanie et en Slovénie.

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Cette expansion géographique contraste avec des situations nationales spécifiques où la pénétration de ces mouvements demeure faible. La Belgique francophone et germanophone, ainsi que l'Irlande, représentent des cas où l'extrême droite semble incapable de s'imposer durablement. Ces exceptions s'expliquent souvent par des mécanismes politiques propres, tels que le bipartisme strict observé à Malte.

Consolidation des partis historiques et nouveaux acteurs

L'historique de ces formations varie considérablement selon les nations européennes, reflétant des trajectoires politiques distinctes. Le parti norvégien, fondé en 1973 par Anders Lange, illustre cette diversité idéologique. Initialement marqué par un racisme ouvert et un soutien à l'apartheid en Afrique du Sud, il a progressivement politisé la question de l'immigration à la fin des années 1980.

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Les résultats électoraux récents démontrent la capacité de ces mouvements à conquérir de nouveaux bastions. Au Portugal, le parti Chega a remporté 22,8% des voix lors des législatives de mai 2025. En Espagne, Vox a obtenu 12,4% des voix en juillet 2023 et atteint environ 18% dans les sondages pour les législatives anticipées du 29 novembre 2023.

La croissance espagnole est d'autant plus notable qu'elle intervient dans un contexte historique particulier. Le parti récoltait à peine 0,2% des votes en 2016, défiant l'idée d'une immunity culturelle liée à la dictature franquiste. En Allemagne, l'AfD a obtenu 20,8% aux législatives de février 2025, rompant avec le consensus historique inspiré par le passé du pays.

Changement de légitimité et transformation du centre

La montée en puissance électorale s'accompagne d'une mutation fondamentale dans la perception citoyenne de ces partis. Contrairement aux années 1990, une majorité de Français considèrent désormais l'extrême droite comme une force politique légitime et non comme une menace pour la démocratie. Cette acceptation sociale repose sur la radicalisation progressive du centre politique sous la pression des partis radicaux.

Les partis traditionnels intègrent de plus en plus les thèmes, cadrages et propositions de la droite radicale. Cette instrumentalisation des discours extrêmes par le centre politique complexifie la représentation cartographique et institutionnelle de la réalité politique. Les imaginaires d'extrême droite imprègnent désormais les discours de gauche comme de droite.

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L'influence ne se limite plus aux seules formations partisanes structurées. Des personnalités politiques majeures, comme Eric Ciotti en France, ont opéré des rapprochements stratégiques avec ces mouvements. Des médias influents participent également à cette diffusion des idées, élargissant l'impact sociétal au-delà du scrutin électoral pur et simple.

Passage de la périphérie à la participation au pouvoir

L'évolution la plus significative réside dans le passage de l'opposition à la participation effective au gouvernement. Les partis ne se contentent plus de critiquer depuis les marges ; ils exercent directement ou indirectement le pouvoir exécutif et législatif dans plusieurs États membres.

En Italie, Giorgia Meloni dirige le gouvernement avec le parti Fratelli d'Italia. En Hongrie et en Pologne, respectivement Victor Orban et le PiS occupent des positions de direction politique centrale. Dans d'autres pays comme la Finlande ou la Slovaquie, ces partis font partie de la majorité gouvernementale sans nécessairement la dominer.

Cette institutionalisation de l'extrême droite marque la fin des discours sur une prétendue immunisation de certaines démocraties européennes. La carte politique continentale reflète désormais une réalité où les forces radicales sont devenues des acteurs incontournables de la gouvernance nationale. Les prochaines échéances électorales confirmeront probablement cette tendance structurelle.