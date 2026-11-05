Projet de loi perquisitions domiciliaires : Mobilisation massive en Belgique

Des milliers de Belges ont manifesté contre le projet de loi sur les visites domiciliaires à Bruxelles et dans 50 villes. Le vote à la Chambre est prévu le 5 novembre.

Plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées mercredi 4 novembre à Bruxelles pour protester vigoureusement contre le projet de loi sur les visites domiciliaires. Ce texte, qui doit être soumis au vote solennel de la Chambre des Représentants ce jeudi 5 novembre, a provoqué une réaction immédiate et coordonnée à travers tout le territoire national.

Mobilisation massive place Poelaert

La manifestation principale a rassemblé une foule considérable autour du Palais de Justice à Bruxelles en fin d'après-midi. Des dizaines d'associations et d'organisations de la société civile avaient appelé à former une chaîne humaine dense autour de l'édifice symbolique de la place Poelaert.

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Cette chaîne humaine atteignait jusqu'à cinq ou six rangs de profondeur à certains endroits, démontrant l'ampleur de l'engagement des participants. Les manifestants, venus malgré le froid et le vent, ont scandé des slogans fermes tels que " À bas l'Arizona " ou " Non à l'État policier " derrière une rubalise " Stop visites domiciliaires ".

Réplication nationale et diversité des acteurs

La contestation n'a pas été limitée à la capitale belge, où plusieurs milliers de personnes étaient présentes. Plus de 50 rassemblements simultanés ont été organisés mercredi soir devant les maisons communales dans diverses villes du pays.

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Les villes concernées incluent Liège, Mons, Tournai, La Louvière, Wavre, Nivelles, Arlon, Bastogne, Gand, Bruges et Louvain. À Charleroi, une centaine de manifestants se sont réunis sur la place Vauban à l'appel du collectif No ICE in Belgium pour dénoncer le caractère arbitraire du texte.

Les participants à la mobilisation étaient diversifiés, incluant des étudiants, des juristes, des syndicalistes, des militants associatifs, des élus de gauche et des familles. Après environ une heure de marche, les groupes se sont concentrés place Poelaert pour écouter les interventions de représentants associatifs et de collectifs de personnes sans papiers.

Oppositions politiques et juridiques

Le Centre d'Action Laïque (CAL), dirigé par Thomas Gillet, a réaffirmé son opposition catégorique au projet de loi en cette date du 4 novembre. Le président du CAL estime que les perquisitions administratives portent gravement atteinte aux droits fondamentaux des citoyens belges.

Ce positionnement s'aligne sur les inquiétudes exprimées précédemment par des représentants des magistrats, des avocats et des institutions de défense des droits de l'enfant lors des travaux parlementaires précédents. Ils craignent une criminalisation de la solidarité envers les personnes en situation irrégulière.

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Le texte contesté vise à autoriser la police à pénétrer dans les habitations privées pour rechercher des personnes en séjour irrégulier. Les opposants qualifient ces dispositions de véritables irruptions avec pouvoirs de contrainte, menaçant l'inviolabilité du domicile et la vie privée.

Prochaines étapes et recours juridiques

Le vote en séance plénière de la Chambre est désormais fixé pour ce jeudi 5 novembre. Les opposants espèrent encore convaincre les députés de rejeter ce texte controversé avant la séance finale.

Le Centre d'Action Laïque a déjà annoncé qu'il envisagerait tous les recours possibles en cas d'adoption du projet de loi. Les organisateurs ont prévenu que leur mobilisation ne fait que commencer, garantissant une vigilance constante face à cette évolution législative majeure.