Projet de réforme du tronc commun en première secondaire adopté en commission Éducation

La commission Education du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le projet de décret réformant l'organisation de la première année du secondaire dans le cadre du nouveau tronc commun, avec des heures supplémentaires pour les matières fondamentales et la suppression de la première année différenciée.
La commission Education du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mardi, à l'issue de près de huit heures de débats, le projet de décret réformant l'organisation, dès la rentrée prochaine, de la première année du secondaire dans le cadre du nouveau tronc commun. Le texte entend y renforcer les apprentissages de base en y assurant six périodes de français-langues anciennes, cinq de mathématiques (soit une de plus qu'initialement prévu), quatre de langues, trois de sciences, quatre d'histoire-géo, ainsi que deux périodes dévolues au numérique et une à la FMTT (Formation Manuelle, Technique et Technologique).
Le futur décret prévoit aussi de renforcer l'accompagnement des élèves présentant des difficultés d'apprentissage. Pour ce faire, des moyens complémentaires seront mobilisés : il s'agit de 220 équivalents temps-plein (ETP) en primaire et 140 ETP en première secondaire. Conformément à la voie tracée il y a dix ans par le Pacte pour un enseignement d'excellence, la première année différenciée (qui accueillait jusqu'à présent les élèves ayant raté leur CEB, ndlr) est supprimée.
Mais l'intégralité des budgets (24,5 millions d'euros, ce qui représente quelque 10.000 périodes-professeurs) seront récupérés pour assurer un 'encadrement renforcé'.
'Le but de la réforme n'est donc pas de faire des économies mais de réallouer les moyens au bénéfice des élèves les plus en difficultés', a souligné mardi la ministre Valérie Glatigny (MR) devant les députés. Chaque élève pourra en outre bénéficier de deux périodes d'accompagnement pour soutenir sa transition -que l'on sait pas toujours aisée- de l'enseignement primaire vers le secondaire, a ajouté la libérale.
Conformément aux vœux de la nouvelle majorité MR-Engagés, la nouvelle première année du secondaire comptera en outre deux journées de découvertes d'un métier et du monde du travail. Ces activités seront organisées durant les 'jours blancs', ces journées durant lesquelles les cours ne sont pas donnés pour permettre aux enseignants de corriger des examens, d'organiser des conseils de classe ou des réunions pédagogiques. Le décret a été approuvé mardi soir par les députés de la majorité MR-Engagés.
L'ensemble de l'opposition a voté contre. Le tronc commun (tel qu'élaboré par les travaux du Pacte pour un enseignement d'excellence en 2017, ndlr) est enterré, a fustigé le chef de groupe PS, Martin Casier.
'Ce sont dix ans de travail mis à la poubelle ! '
