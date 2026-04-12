Prolifération des fast-foods en Belgique : les jeunes, cibles privilégiées et préoccupations croissantes

L'expansion des fast-foods en Belgique est alarmante, particulièrement près des écoles, ciblant les jeunes avec des stratégies marketing agressives. Ce reportage explore l'omniprésence de ces établissements, leurs impacts sur la santé publique, et les mesures prises par les communes pour tenter de les réguler. L'enquête met en lumière les préoccupations croissantes concernant la malbouffe et la nécessité d'une action politique plus ferme.

La Belgique compte désormais plus d'un millier de fast-foods sur son territoire, proposant burgers, pizzas et tacos industriels qui séduisent de plus en plus la jeune génération. Les raisons invoquées par les jeunes sont souvent les mêmes : la facilité et la rapidité, les prix plus abordables que ceux des restaurants traditionnels, et le goût jugé agréable de ces aliments, souvent riches en graisses.

Une enquête menée dans la commune d'Ixelles, près d'une école secondaire, a révélé l'omniprésence de ces établissements. En effet, une dizaine de fast-foods se trouvent dans un rayon de 500 mètres. La tentation est quotidienne pour de nombreux étudiants, certains s'y rendant plusieurs fois par semaine, notamment pendant les pauses déjeuner et après les cours. \Ce phénomène n'est pas isolé. Selon les données de Sciensano, la majorité des établissements scolaires belges sont concernés. Nicolas Cammue, géographe chez Sciensano, souligne que près de huit écoles secondaires sur dix et neuf universités sur dix ont au moins un fast-food à moins d'un kilomètre. Cette tendance, en constante évolution depuis 2008, ne semble pas prête de s'inverser. Les grandes enseignes envisagent d'ouvrir environ 250 nouveaux établissements dans les cinq prochaines années en Belgique. Cette expansion suscite l'inquiétude de certains élus locaux, comme la bourgmestre d'Auderghem, Sophie Devos, qui fait de la lutte contre la restauration rapide une priorité. Elle illustre la situation en décrivant l'environnement immédiat d'une école secondaire avec la présence de plusieurs fast-foods, créant ainsi une forte concentration de ces commerces.\Face à cette situation, certaines communes comme Auderghem ont pris des mesures pour tenter de freiner l'expansion des fast-foods. Auderghem a ainsi instauré une taxe anti-malbouffe, doublée lorsque l'établissement se situe à moins de 100 mètres d'une école. Anderlecht a également tenté de réguler l'implantation de ces commerces, mais se heurte à des difficultés juridiques. Les autorités reconnaissent le manque d'outils pour contrôler l'implantation des nouveaux restaurants. Les grandes enseignes, interrogées sur ces enjeux de santé publique, fournissent des réponses similaires. Elles affirment ne pas cibler les écoles et que la proximité des établissements scolaires n'est pas un critère de localisation. Cependant, les offres promotionnelles, les menus à prix réduits, l'accès Wi-Fi et les campagnes de communication ciblant les jeunes, démontrent le contraire. Le marketing de ces entreprises est particulièrement agressif, comme en témoigne la campagne mondiale de McDonald's, impliquant des artistes populaires auprès des adolescents et déployée massivement sur les réseaux sociaux. Laurence Doughan, experte en politique internationale au SPF Santé, souligne la nécessité d'interdire le marketing des aliments affichant des nutri-scores D et E, afin de protéger les jeunes des sollicitations.\L'industrie agroalimentaire avait pourtant promis d'interdire les publicités pour la malbouffe destinées aux moins de 16 ans, des règles d’autorégulation devant s’appliquer à partir du 1er janvier sur les médias sociaux et à proximité des écoles. Force est de constater qu’il reste du chemin à parcourir pour protéger la jeunesse





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