Prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban : Trois semaines supplémentaires pour les négociations

Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a été prolongé de trois semaines suite à des négociations à Washington. La situation reste tendue avec les actions du Hezbollah et les menaces israéliennes, tandis que la guerre contre l'Iran continue d'impacter l'économie mondiale.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Liban a été prolongé de trois semaines, comme annoncé par le président américain sur sa plateforme Truth Social, suite à de nouvelles négociations entre les représentants des deux pays à Washington.

Initialement en vigueur depuis le 16 avril, cette trêve, qui devait expirer dimanche, a apporté un soulagement temporaire à la population libanaise, confrontée à un conflit dévastateur qui a déjà causé la mort de plus de 2400 personnes et le déplacement d'un million d'habitants depuis le début du mois de mars. Le président américain a affirmé que les États-Unis collaboreront avec le Liban pour renforcer sa défense contre le Hezbollah.

Cependant, l'organisation chiite, responsable du déclenchement du conflit le 2 mars en soutien à son allié iranien, rejette ces pourparlers et continue ses opérations dans le sud du Liban. Israël, quant à lui, envisage la création d'une zone tampon, entraînant la destruction de villages et des bombardements qui ont malheureusement coûté la vie à une journaliste libanaise mercredi dernier.

Le Hezbollah a réagi en lançant des roquettes sur le nord d'Israël, en réponse à ce qu'il qualifie de violations du cessez-le-feu par l'armée israélienne. Malgré ces tensions persistantes, le président américain s'attend à une rencontre imminente entre les dirigeants israélien Benjamin Netanyahou et libanais Joseph Aoun dans les semaines à venir.

Le président libanais, qui avait jusqu'à présent écarté cette possibilité, participera vendredi au sommet européen d'Ayia Napa, à Chypre, aux côtés de ses homologues égyptien Abdel Fattah al-Sissi, syrien Ahmed al-Chareh et du prince héritier jordanien Hussein ben Abdallah. Les Vingt-Sept ont exprimé leur intention d'aborder la situation au Liban et les négociations en cours entre Israël et le Liban, et de maintenir un dialogue constructif avec les États de la région.

Parallèlement, la guerre contre l'Iran, déclenchée le 28 février par Israël et les États-Unis, continue d'exercer une pression significative sur les marchés de l'énergie et l'économie mondiale, malgré l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril. Le détroit d'Ormuz, voie maritime cruciale pour le transit de 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux avant le conflit, est désormais soumis à un double blocus, imposé par l'Iran et les États-Unis.

Les prix du pétrole ont continué de grimper vendredi matin en Asie, avec le WTI dépassant les 97 dollars et le Brent de la mer du Nord atteignant près de 107 dollars. Le président américain a souligné que le temps joue contre Téhéran, compte tenu de la diminution de ses exportations de pétrole. Il a affirmé avoir 'tout le temps du monde, mais ce n’est pas le cas de l’Iran'.

Washington maintient une présence militaire renforcée dans la région, avec le déploiement d'un troisième porte-avions, le George HW Bush. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, attend l'approbation des États-Unis pour reprendre les frappes.

Cependant, le président américain a assuré qu'il n'a aucune intention d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran, malgré les menaces antérieures d'anéantir la civilisation iranienne. Il a justifié cette position en affirmant que l'Iran a déjà été 'complètement anéanti, de manière très conventionnelle'. Des discussions irano-américaines initiales au Pakistan le 11 avril se sont soldées par un échec, et une seconde session prévue cette semaine a été reportée sine die, en raison de 'divisions' au sein du pouvoir iranien.

En réponse, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et le chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejei ont affiché un front uni, invoquant 'un Dieu, une nation, un dirigeant, un seul chemin'. Enfin, des informations du New York Times, citant des sources iraniennes anonymes, suggèrent que le nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei aurait été 'grièvement blessé', notamment brûlé au visage, mais qu'il reste 'vif d’esprit et actif'





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