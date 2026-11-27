Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles étudie des horaires de 8h30 à 16h30. Suppression des devoirs et pauses étendues visent à réduire les inégalités.

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'apprête à examiner des propositions majeures concernant l'organisation du temps scolaire. Ces recommandations, issues de recherches approfondies, visent à restructurer les journées d'apprentissage pour privilégier le bien-être des élèves. Les députés examineront ces mesures lors de la session de 2027.

Origine des huit balises éducatives

Le cabinet du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles rappelle que le processus d'étude a été officiellement lancé en 2020. Cette initiative a permis de réaliser deux travaux distincts et complémentaires. La première étude a consisté à analyser les pratiques pédagogiques déjà en place sur le terrain. La seconde étude a abouti à la formulation de huit balises communes après une démarche participative inclusive.

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Préparation cognitive des élèves

L'une des recommandations centrales propose de commencer la journée scolaire de manière progressive à partir de 8h30. Les séquences de cours doivent organiser le temps en fonction des périodes de vigilance des élèves. Il faut alterner les modalités pédagogiques pour maintenir l'attention. Les apprentissages nécessitant une attention soutenue sont programmés entre 9h30 et 11h30, ainsi qu'entre 14h00 et 16h00.

Structure des pauses et déjeuner

Le temps consacré à la restauration doit être garanti par un minimum de 45 minutes pour le repas. Un temps de pause complémentaire est ensuite imposé avec une durée minimale d'une heure. Cette pause permet aux enfants de se détendre pleinement entre les deux sessions d'apprentissage. Le rythme de la journée doit respecter ces temps de récupération essentiels.

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Limitation des devoirs et inégalités

Il est proposé de supprimer entièrement les travaux à domicile pour limiter les inégalités scolaires. Cette mesure vise à égaliser les chances entre tous les élèves. Les apprentissages se dérouleront exclusivement dans le cadre des heures scolaires définies. L'objectif est de réduire la pression hors de l'établissement pour favoriser un équilibre sain.

Prochaine étape parlementaire

Les députés du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles assureront le relais de ces travaux en commission parlementaire. Ce transfert d'étude est prévu pour l'année 2027. Cette instance parlementaire évaluera la faisabilité et l'impact de ces huit balises. Les résultats de cette commission guideront les futures décisions éducatives.