Protest tegen besparingen in Franstalig onderwijs in Brussel

Leerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Enkele relletjes zijn er geweest in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De grote meerderheid van de betogers protesteert echter vreedzaam. De sfeer blijft intussen wel gespannen.

Vandaag stemt het parlement van de Franstalige gemeenschap over een reeks besparingsvoorstellen in het Franstalige onderwijs. Leerkrachten , leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen, en de manier waarop de regering die door het parlement probeert te loodsen.

Enkele relletjes zijn er geweest in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De grote meerderheid van de betogers protesteert echter vreedzaam. De sfeer blijft intussen wel gespannen. In het parlement van de Franstalige gemeenschap is het debat over de stemming begonnen.

Dat kan nog tot vanavond laat doorgaan voor er effectief gestemd wordt. De betogers keren stilaan terug naar huis. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemt de schade die enkele betogers vandaag hebben aangericht in het centrum van Brussel 'onaanvaardbaar'. Leerkrachten vrezen dat ze hun job verliezen als andere leerkrachten meer les moeten geven.

Enkele betogers zijn het parlement van de Franstalige gemeenschap binnen gedrongen en hebben er rookbommetjes afgestoken. De oproerpolitie komt poolshoogte nemen





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