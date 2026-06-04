Protest tegen besparingen in Franstalig onderwijs in Brussel

Leerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Enkele betogers hebben het parlement binnen gedrongen en rookbommetjes afgestoken.

Vandaag stemt het parlement van de Franstalige gemeenschap over een reeks besparingsvoorstellen in het Franstalige onderwijs. Leerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen, en de manier waarop de regering die door het parlement probeert te loodsen.

Deze voormiddag waren er enkele relletjes in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De grote meerderheid van de betogers protesteert echter vreedzaam. De sfeer blijft intussen wel gespannen. In het parlement van de Franstalige gemeenschap is het debat over de stemming begonnen.

Dat kan nog tot vanavond laat doorgaan voor er effectief gestemd wordt. De politie is een uurtje geleden begonnen met een groep van laatste demonstranten in Brussel, vertelt verslaggever Dries Hiroux in De Wereld Vandaag op Radio 1. Daartoe zijn 2 waterkanonnen ter plaatse gekomen, om de betogers in te sluiten. Ook werd er traangas gebruikt, terwijl mensen gevraagd werd om naar huis te gaan.

Demonstranten lijken hier wel gehoor aan te geven, al zijn er nog zo'n 500 à 1.000 demonstranten in de Brusselse binnenstad.

"Maar het ergste lijkt voorbij", aldus Hiroux. De gevel van het parlement van de Franse Gemeenschap is met rode verf beklad, met forse leuzes, zo ziet verslaggever Dries Hiroux ter plaatse. Verslaggever Roel Nollet meldt dat de demonstranten op dit moment worden teruggedrongen achter een politielijn. Ook zou het waterkanon op komst zijn.

De spanning lijkt dus nog niet uit de lucht te zijn. Elisabeth Degryse (Les Engagés), minister-president van de Franse Gemeenschap houdt voet bij stuk: .

"De tekst wordt hoe dan ook aangenomen", stelt Degryse in de marge van het protest tegen de stemming in het parlement. Ze verdedigt de versnelde stemprocedure, ondanks de kritiek erop.

"De sector heeft behoefte aan duidelijkheid," aldus Degryse. "Scholen moeten weten dat de tekst is aangenomen, zodat ze (... ) zich vanaf maandag kunnen voorbereiden op een sereen einde van het schooljaar voor de leerlingen," voegt ze eraan toe. De betogers keren stilaan terug naar huis.

"Het is nog altijd rumoerig maar de groep is stilaan uitgedund tot nog zo'n 600 man," vertelt VRT NWS-reporter Dries Hiroux. "Af en toe vliegen er wel nog wat stenen en rookbommen. " Iets verderop, aan het parlement van de Franse Gemeenschap, staan er nog altijd zo'n 50 betogers die binnen willen. Daar wordt immers momenteel gedebatteerd over de besparingsmaatregelen.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez noemt de schade die enkele betogers vandaag hebben aangericht in het centrum van Brussel "onaanvaardbaar".

"Ik kan begrijpen dat de leraars kwaad zijn, dat ze ongerust zijn en dat ze vragen hebben. Maar dit is onredelijk.

" "Ze moeten terugkeren naar de klas en stoppen met de jongeren op te hitsen, ook op basis van desinformatie. Ik krijg veel berichten van jongeren die onjuiste dingen zeggen. De leraars instrumentaliseren de jongeren in de scholen. Ik herinner eraan dat scholen politiek neutrale plaatsen zouden moeten zijn.

Men moet nu denken aan het belang van de kinderen en examens organiseren.

" Deze leerkracht geeft Nederlands en Engels in het Franstalige onderwijs. Als andere leerkrachten in de hogere jaren van het secundair onderwijs meer les moeten geven, dan zal zij haar job verliezen, vreest ze. Deze leerkracht staat buiten aan het parlement, waar gestemd wordt over de besparingen in het Franstalige onderwijs. Hij is samen met een groep van leerkrachten vanuit Luik naar Brussel gefietst.

"Er wordt bespaard op een groep jongeren die al enorm veel crisissen heeft meegemaakt. Na corona zijn ze terecht gekomen in een wereld die steeds ingewikkelder wordt, met heel veel politieke en economische moeilijkheden," legt hij uit.

"Daarom zijn we hier. De politiek moet ons horen: de jeugd heeft nood aan kwaliteitsonderwijs met de nodige middelen.

" Maak u geen zorgen over de alarmen die afgaan, spreekt voorzitter Benoît Dispa (Les Engagés) de parlementariërs toe. "Er is traangas gebruikt na een inbraak in de kantoren van het parlement. Maar de situatie is onder controle.

" Enkele betogers zijn het parlement van de Franstalige gemeenschap binnen gedrongen en hebben er rookbommetjes afgestoken. De oproerpolitie komt poolshoogte nemen, en gaat even later alweer terug naar buiten





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