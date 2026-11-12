Protestation à Bruxelles contre les persécutions LGBTQIA+ en Turquie

Amnesty International et Herhalde dénoncent à l'ambassade de Turquie à Bruxelles la campagne 'Ma famille est en sécurité' qui cible les minorités sous Erdogan.

Des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et Herhalde, se sont réunies devant l'ambassade de Turquie à Bruxelles pour dénoncer la détérioration rapide de la situation des personnes LGBTQIA+ dans la région. Elles pointent du doigt le durcissement des politiques du président Recep Tayyip Erdogan, notamment suite au lancement de l'opération gouvernementale intitulée " Ma famille est en sécurité ".

Lancement de la campagne gouvernementale turque

Le gouvernement turc a officiellement lancé cette vaste opération le 12 septembre, justifiant son existence par la protection de la structure familiale traditionnelle. Cette initiative s'inscrit dans une rhétorique officielle qui qualifie régulièrement les individus LGBTQIA+ de menace pour l'ordre moral et leur attribue la responsabilité du déclin des taux de natalité en Turquie.

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Cette déclaration politique a déclenché une série d'actions policières massives à travers tout le territoire national. Les autorités ont mené des perquisitions domiciliaires et des arrestations ciblant spécifiquement la communauté LGBTQIA+ ainsi que les défenseurs des droits humains.

Chiffres d'arrestations et déclin des libertés

Les données récoltées durant la première phase de cette campagne indiquent l'arrestation d'au moins 117 personnes, avec un estimateur maximal atteignant 162 détenus. Ces personnes arrêtées comprennent des femmes transgenres, des activistes politiques et des journalistes impliqués dans la défense des minorités.

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Gizem, une militante turque affiliée à l'organisation Herhalde, affirme que la répression s'intensifie de mois en mois. Elle souligne que la stratégie gouvernementale vise désormais à dissoudre les associations LGBTQIA+ présentes au sein des universités, marquant une escalade vers une marginalisation systémique.

Position de la Belgique et du Parlement européen

Gizem critique vivement l'inaction apparente des dirigeants politiques belges. Selon elle, les partenaires associatifs craignent que le gouvernement belge hésite à prendre position fermement pour ne pas compromettre les négociations en cours concernant les accords migratoires et d'autres dossiers bilatéraux avec Ankara.

Ludovic Laus, représentant d'Amnesty International, réagit fermement à cette approche diplomatique prudente. Il accuse la Belgique de renforcer ses liens avec le régime turc au lieu de défendre les valeurs démocratiques fondamentales et les droits individuels.

Appels à une intervention internationale immédiate

Les membres de la communauté belgo-turque expriment une inquiétude profonde pour leurs proches restés en Turquie. Ils sollicitent l'intervention directe des politiciens belges et européens pour mettre fin à ces persécutions jugées arbitraires et contraires aux standards internationaux.

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Ludovic Laus exige que la communauté internationale, les États membres de l'Union européenne et spécifiquement la Belgique élèvent leur voix sans délai. Il qualifie les opérations de la Turquie d'injustifiables et réclame un changement radical de stratégie pour protéger les droits fondamentaux.