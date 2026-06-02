Protestation violente à Southampton après la mort d'un étudiant menotté par la police

Manifestation à Southampton suite à la mort de Henry Nowak, un étudiant de 18 ans poignardé puis menotté par la police. Le meurtrier Digwa a été condamné à perpétuité. La ministre de l'Intérieur dénonce l'attitude inhumaine des forces de l'ordre.

Dans la ville anglaise de Southampton , des manifestants ont jeté des pierres et des bouteilles sur la police lors d'une protestation après la mort d'un étudiant.

Le pays est en proie à une vive indignation car le jeune Henry Nowak, âgé de 18 ans, a été menotté par la police après avoir déjà été poignardé. Digwa filme la victime gisant au sol en sang, et à l'arrivée de la police, il ment en affirmant que Nowak l'avait agressé racialement. Trompant les forces de l'ordre et niant avoir utilisé une arme, Digwa amène la police à arrêter et menotter Henry Nowak mourant.

Le commissaire de police britannique a présenté de profondes excuses à la famille de la victime pour avoir menotté le jeune homme agonisant. Une enquête indépendante est en cours sur le comportement et les possibles préjugés des agents sur place. Les images de caméra corporelle, que nous ne montrons pas par respect pour la victime, provoquent colère et incompréhension. Digwa a finalement été condamné hier à la prison à vie.

Sa mère, qui l'a aidé à cacher l'arme du crime, a été reconnue coupable de complicité et entendra sa peine le mois prochain. Ce soir, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de Southampton, lieu du meurtre. Elles scandaient "justice pour Henry", selon l'agence de presse AFP. Une manifestante, Lesley (58 ans), a confié à AFP qu'elle était venue après avoir vu les images de la caméra corporelle.

Selon elle, quelqu'un aurait dû réconforter Henry dans ses derniers instants "au lieu de lui lier les mains dans le dos comme s'il avait commis un crime". Les manifestants se sont dirigés vers le lieu du crime mais ont affronté des policiers qui avaient bloqué une route. Des objets tels que des bouteilles et des poubelles ont été lancés en direction des agents.

La ministre britannique de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a qualifié l'affaire de la mort de Nowak d'"acte de pur mal".

"L'approche de la police était inhumaine et humiliante", a-t-elle déclaré. "Les services d'ordre doivent traiter tout le monde de manière égale, quelle que soit leur origine ethnique. " "Rien ne peut justifier que cette tragédie soit utilisée pour attiser la violence et perturber l'ordre public. Ceux qui en sont responsables doivent s'attendre à ce que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur", a-t-elle écrit.

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