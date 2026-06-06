Protestations contre la construction d’une station balnéaire de luxe en Albanie

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans une réserve naturelle protégée sur la côte albanaise pour dénoncer un plan de construction d’une station balnéaire de luxe par une société liée à la famille Trump. Des militants de l’ensemble du pays et des habitants de la zone ont afflué en milieu de journée dans le lagon de Vjosa ?Narta pour scandé « Annulez le projet ! ». Des incidents avaient éclaté lors d’une première manifestation contre des travaux préparatoires et la pose de barbelés pour délimiter la zone, qui ont depuis été enlevés.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi dans une réserve naturelle protégée sur la côte albanaise pour dénoncer un plan de construction d’une station balnéaire de luxe par une société liée à la famille Trump , a constaté une journaliste de l’AFP.

Répondant à l’appel d’organisations environnementales, des militants de l’ensemble du pays et des habitants de la zone ont afflué en milieu de journée dans le lagon de Vjosa ? Narta, à environ 150 km au sud-ouest de Tirana.

« Toute cette étendue marine est une zone protégée. La détruire serait fatal pour la biodiversité de cette région », a dit à l’AFP Emiljona Puja, employée dans la finance. Sur une plage de sable face aux eaux azur, certains agitant des drapeaux rouges albanais, d’autres portant des flamants roses gonflables - symbole du mouvement -, ils ont scandé « Annulez le projet ! ».

Des incidents avaient éclaté à cet endroit lors d’une première manifestation fin mai contre des travaux préparatoires et la pose de barbelés pour délimiter la zone, qui ont depuis été enlevés. Des gens s’y étaient dépêchés en voyant sur les réseaux des vidéos montrant les travaux et des bulldozers sur la plage. Ces engins n’y étaient pas non plus samedi. Des journalistes de l’AFP ont constaté sur le terrain des scellements en béton d’une clôture, elle aussi enlevée.

Des manifestations contre ce projet, estimé à quelque 4 milliards d’euros et associé à la fille de Donald Trump, Ivanka Trump, et à son mari, Jared Kushner, prennent de l’ampleur dans le pays balkanique. Des milliers de manifestants se rassemblent chaque soir depuis bientôt une semaine dans la capitale, Tirana, pour dénoncer, selon eux, la destruction programmée de pans entiers de la réserve de Vjosa Narta. Un nouveau rassemblement devrait avoir lieu samedi soir.

Depuis plusieurs jours, des manifestants scandent que l’Albanie « n’est pas à vendre », que ce soit sur place à Vjosa Narta, ou à Tirana, la capitale. - AF





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