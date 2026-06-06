Protestations étudiantes contre les mesures d'économies dans l'enseignement francophone

Des étudiants francophones ont protesté hier et aujourd'hui à Bruxelles contre les mesures d'économies dans l'enseignement francophone. Les manifestations ont dégénéré en violences hier et aujourd'hui à Bruxelles. Le parlement de la Communauté française a voté hier une série de propositions d'économies dans l'enseignement francophone. Les enseignants, les étudiants et les syndicats ont manifesté hier à Bruxelles pour protester contre ces économies et la manière dont le gouvernement essaie de les imposer. Hier, des incidents ont eu lieu au centre de Bruxelles où certains jeunes ont allumé des feux et lancé des feux d'artifice. La plupart des manifestants ont protesté pacifiquement.

Des étudiants francophones ont protesté hier contre les mesures d'économies dans l' enseignement francophone . Les manifestations ont dégénéré en violences hier et aujourd'hui à Bruxelles . Le parlement de la Communauté française a voté hier une série de propositions d'économies dans l' enseignement francophone .

Les enseignants, les étudiants et les syndicats ont manifesté hier à Bruxelles pour protester contre ces économies et la manière dont le gouvernement essaie de les imposer. Hier, des incidents ont eu lieu au centre de Bruxelles où certains jeunes ont allumé des feux et lancé des feux d'artifice. La plupart des manifestants ont protesté pacifiquement





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