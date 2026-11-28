Des milliers d'Albanais manifestent à Tirana contre le Premier ministre Edi Rama. Des émeutes éclatent entre policiers et manifestants indignés par la corruption et le coût de la vie.

Dans la capitale albanaise, Tirana, des milliers de personnes ont envahi les rues lors d'une manifestation majeure visant le gouvernement du Premier ministre Edi Rama. Cet événement s'est produit à l'occasion de la fête nationale et a dégénéré en violentes émeutes opposant les manifestants aux forces de l'ordre. La tension était palpable dans la capitale, marquant une escalade significative dans le contexte de troubles sociaux persistants qui secouent le pays depuis plusieurs mois.

Émeutes à Tirana et violences policières

La manifestation, initialement prévue pour honorer le cent quatorzième anniversaire de l'indépendance du pays, a été rapidement détournée par les participants pour exprimer leur colère contre la direction actuelle. Au lieu de célébrations, les rues se sont transformées en théâtre de冲突, où les manifestants ont jeté des pierres et des cocktails Molotov. Des barres de bois ont été utilisées pour briser les vitres et endommager les systèmes de surveillance des bâtiments gouvernementaux, provoquant une réponse brutale.

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La police albanaise a riposté en utilisant du gaz lacrymogène et des canons à eau pour tenter de disperser la foule hostile. Cette confrontation directe marque un point bas dans les relations entre l'État et les citoyens, illustrant la profondeur de la frustration populaire. Les images de ces affrontements montrent une capitale divisée, où la fête nationale a été éclipsée par la demande de démission du premier ministre.

Origine des protestations et cas Jared Kushner

Ces troubles ne sont pas isolés mais font partie d'un mouvement de contestation qui a débuté en mai. À l'origine, les Albanais dénonçaient un projet touristique de luxe dans la zone protégée de Zvërnec, une région côtière sensible. Ce projet, souvent associé à Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, a suscité une immense inquiétude chez la population locale. Les citoyens craignent des dommages irréversibles pour l'environnement et la biodiversité unique de la région.

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La dénomination de cette opposition, parfois liée aux flamants roses qui nichent dans la zone, reflète la peur de perdre cet écosystème fragile abritant plus de deux cents espèces d'oiseaux. Au-delà de l'écologie, la révélation du lien avec une figure politique américaine a exacerbé les sentiments d'antiaméricanisme et de méfiance envers l'élite dirigeante. Les manifestants y voient un symbole de népotisme et d'exploitation des ressources nationales par des intérêts étrangers puissants.

Transparence et demande de démission d'Edi Rama

Le mécontentement s'est rapidement élargi pour inclure des exigences politiques plus larges. Les citoyens réclament des réformes structurelles profondes et la démission immédiate du Premier ministre Edi Rama. Ce dernier est accusé de corruption systémique et d'avoir laissé s'installer une inégalité sociale croissante. Le manque de transparence de son gouvernement dans la gestion des concessions touristiques et autres affaires publiques est régulièrement dénoncé comme un frein à la démocratie en Albanie.

Les dirigeants politiques restent au centre du焦点, avec Edi Rama ciblé comme le symbole d'un pouvoir perçu comme déconnecté des réalités terrestres. Les opposants affirment que la classe politique profite du système tandis que le peuple souffre. Cette perception d'une gouvernance opaque alimente la radicalisation des appels au changement, poussant des groupes de citoyens ordinaires à rejoindre les marches quotidiennes pour exiger des comptes.

Impact économique et détresse sociale des citoyens

La détresse économique est un moteur central de ces manifestations. Les participants soulignent que le coût de la vie est devenu insupportable pour la majorité de la population. Selon les témoignages recueillis par les agences de presse, de nombreux ménages survivent avec un revenu mensuel d'environ cent vingt euros. Cette précarité financière extrême contraste avec les projets de luxe promus par le gouvernement, nourrissant un ressentiment légitime et dangereux pour la stabilité sociale.

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L'avenir politique de l'Albanie semble incertain alors que la colère publique continue de gronder. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si le gouvernement cèdera face aux pressions ou s'il maintiendra sa ligne dure. Les citoyens, de plus en plus organisés, ne semblent pas prêts à abandonner leurs revendications, risquant de prolonger les troubles dans un pays déjà fragilisé par ces tensions sociales et politiques persistantes.