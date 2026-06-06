Protesten in Brussel tegen besparingen in het Franstalig onderwijs escaleren

Protesten van leerlingen en leerkrachten tegen besparingsvoorstellen in het Franstalige onderwijs in Brussel zijn uitgegroeid tot rellen. De politie voerde arrestaties uit bij het Centraal Station. Minister Theo Francken veroordeelt het geweld enwijst op mogelijke betrokkenheid van extreemlinkse groepen.

De Franstalige onderwijsscholen in Brüssel sinds gisteren onderwerp van protesten, die vandaag zijn geëscaleerd. Leerlingen en leerkrachtenخرجوا tegen de besparingsplannen van de Franse Gemeenschap. Gisteren vonden er relletjes plaats in het centrum, met brandjes en vuurwerk.

Vandaag, na oproepen op sociale media, verzamelden zich 300 à 400 jongeren bij het Centraal Station. De politie greep in en voerde arrestaties uit. Minister Theo Francken veroordeelt de vernielingen en wijst op mogelijk betrokkenheid van extreemlinkse groepen. Journalist Dries Hiroux beschrijft een kat-en-muisspel tussen politie en relschoppers





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