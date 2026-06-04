Protesten van leerlingen uit het Franstalig onderwijs in Brussel uit de hand gelopen

De politie van Brussel heeft aangegeven dat er ongeveer 3.000 leerlingen en leerkrachten aanwezig waren op de betoging van het Franstalig onderwijs. In het parlement van de Franse Gemeenschap is het debat over de stemming begonnen. De oppositie eiste het ontslag van voorzitter Benoît Dispa en diende een voorstel van motie in om de annulering te eisen van de zitting. De Conferentie van voorzitters van het parlement besliste om de plenaire te organiseren zonder de termijn van 84 uur af te wachten. De zitting werd geschorst op vraag van de oppositie en later hervat om te stemmen over de motie van PVDA. De politie heeft waterkanonnen en traangas gebruikt om de betogers in te sluiten. De gevel van het parlement van de Franse Gemeenschap is beklad met rode verf en forse leuzes. De minister-president van de Franse Gemeenschap, Elisabeth Degryse, houdt voet bij stuk en verdedigt de versnelde stemprocedure. De betogers keren stilaan terug naar huis, maar de spanning lijkt nog niet uit de lucht te zijn. De schade die enkele betogers hebben aangericht in het centrum van Brussel wordt

Protesten van leerlingen uit het Franstalig onderwijs in Brussel zijn vandaag uit de hand gelopen. De politie van Brussel heeft aangegeven dat er ongeveer 3.000 leerlingen en leerkrachten aanwezig waren op de betoging van het Franstalig onderwijs.

In het parlement van de Franse Gemeenschap is het debat over de stemming begonnen. De oppositie eiste het ontslag van voorzitter Benoît Dispa en diende een voorstel van motie in om de annulering te eisen van de zitting. De Conferentie van voorzitters van het parlement besliste om de plenaire te organiseren zonder de termijn van 84 uur af te wachten. De zitting werd geschorst op vraag van de oppositie en later hervat om te stemmen over de motie van PVDA.

De politie heeft waterkanonnen en traangas gebruikt om de betogers in te sluiten. De gevel van het parlement van de Franse Gemeenschap is beklad met rode verf en forse leuzes. De minister-president van de Franse Gemeenschap, Elisabeth Degryse, houdt voet bij stuk en verdedigt de versnelde stemprocedure. De betogers keren stilaan terug naar huis, maar de spanning lijkt nog niet uit de lucht te zijn.

De schade die enkele betogers hebben aangericht in het centrum van Brussel wordt





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Franstalig Onderwijs Protesten Parlement Stemming Besparingsmaatregelen Politie Traangas Waterkanonnen Gevel Van Het Parlement Beklad Minister-President Elisabeth Degryse Versnelde Stemprocedure Schade In Het Centrum Van Brussel MR-Voorzitter Georges-Louis Bouchez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Betoging in Brussel tegen besparingen in Franstalig onderwijs lopen uit de hand: politie vraagt stadscentrum te vermijdenDe betoging in Brussel tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs loopt uit de hand. De politie heeft traangas en een bluswagen moeten inzetten en vraagt om het stadscentrum te vermijden. Vandaag wordt er in het parlement van de Franstalige gemeenschap gestemd over het pakket met besparingen.

Read more »

Protest tegen besparingen in Franstalig onderwijs in BrusselLeerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Enkele relletjes zijn er geweest in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De grote meerderheid van de betogers protesteert echter vreedzaam. De sfeer blijft intussen wel gespannen.

Read more »

Protest tegen besparingen in Franstalig onderwijs in BrusselLeerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Enkele betogers hebben het parlement binnen gedrongen en rookbommetjes afgestoken.

Read more »

Parlement van de Franstalige gemeenschap stemt over besparingsvoorstellen in het Franstalige onderwijsLeerkrachten, leerlingen en vakbondslui zijn afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Er zijn enkele relletjes geweest in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De sfeer blijft gespannen, maar de grote meerderheid van de betogers protesteert vreedzaam.

Read more »