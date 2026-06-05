Leerkrachten, leerlingen en vakbondslui waren afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Er ontstonden rellen in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De grote meerderheid van de betogers protesteerde vreedzaam.

Protesten van leerlingen uit het Franstalig onderwijs in Brussel zijn vandaag uit de hand gelopen. Volg alle updates in onze liveblog. Vandaag stemt het parlement van de Franse gemeenschap over een reeks besparingsvoorstellen in het Franstalige onderwijs.

Leerkrachten, leerlingen en vakbondslui waren afgezakt naar Brussel om te protesteren tegen de besparingen, en de manier waarop de regering die door het parlement probeert te loodsen. In de loop van de dag waren er relletjes in het centrum van Brussel, waarbij enkele jongeren brandjes stichtten en vuurwerk afstaken. De grote meerderheid van de betogers protesteerde echter vreedzaam. In het parlement van de Franstalige gemeenschap is het debat over de stemming begonnen.

Dat kan nog tot vanavond laat doorgaan voor er effectief gestemd wordt





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