Province de Liège : 15 millions d'euros de bénéfices sur le budget ordinaire

La Province de Liège dégage 15 millions d'euros de bénéfices et prévoit 57,6 millions d'euros d'investissements, notamment dans ses écoles et ses infrastructures sportives.

La Province de Liège affiche un bénéfice de 15 millions d'euros sur son budget ordinaire, qui dépasse les 400 millions d'euros. Le budget extraordinaire, destiné à financer les investissements, atteint 57,6 millions d'euros de dépenses, dont près de 55 millions d'euros consacrés aux travaux, notamment dans les bâtiments scolaires.

La députée provinciale socialiste Laura Crapanzano, en charge du budget, détaille ces investissements. Ce budget intervient alors que la structure provinciale est appelée à disparaître, ce qui relance le débat sur le devenir des réserves provinciales.

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Des travaux scolaires et sportifs au cœur des investissements provinciaux

La Province de Liège prévoit la rénovation complète de l'IPES de Huy et un nouvel internat à l'IPEA de La Reid, dont la capacité sera doublée. Ces chantiers figurent parmi les projets les plus concrets du budget extraordinaire.

Laura Crapanzano explique que la Province poursuit son plan toilettes et son plan Wi-Fi dans ses écoles. Elle indique que ces mesures répondent aux revendications des étudiants pour des conditions de vie acceptables et un cadre de travail décent.

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Dans l'enseignement, la Province prévoit aussi la transformation du site de Malvoz à Liège pour accueillir des formations en soirée et le samedi. À Herstal, un nouveau pôle réunira une école secondaire, un institut de formation pour adultes et les services de Guidance.

Côté sport, la Province Raquettes Arena de Huy doit accueillir l'Ethias Province Open, un tournoi de tennis Challenger 50. La Province Ballons Arena doit pour sa part accueillir des matchs de BNXT League, tandis que les aménagements de Naimette doivent permettre d'organiser des matchs internationaux de rugby.

Le MR salue une gestion équilibrée malgré la suppression annoncée

Le chef de groupe MR Thomas Cialone affirme que la Province de Liège est parfaitement bien gérée, avec des comptes en équilibre et des réserves. Il présente ce bénéfice de 15 millions d'euros comme la preuve d'une institution bien administrée.

Interrogé sur ce boni alors que la structure est appelée à disparaître, Thomas Cialone répond que ce n'est pas incompatible. Il souligne que l'exercice est en cours et que la Province pourra encore investir pour le territoire liégeois.

Le député MR estime par ailleurs qu'un débat doit encore s'engager sur le sort des réserves provinciales, qui appartiennent aux Liégeois selon ses propos. Ce débat est déjà en cours.

La députée Écolo Muriel Frenay juge au contraire que cette situation constitue une forme de sanction. Elle rappelle que le budget provincial liégeois est le seul de toutes les provinces wallonnes à ne pas être en déficit, et estime que la province a été punie pour sa bonne gestion.

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Muriel Frenay soulève plusieurs questions restées sans réponse : comment le personnel sera transféré, comment les compétences suivront, qui paiera et quelles charges retomberont sur les communes. Elle qualifie la situation de très inquiétante.

Emploi, services publics et calendrier de transfert

Le ministre-président MR de la Wallonie Adrien Dolimont affirme qu'il n'y aura pas de pertes d'emploi et que tous les services seront progressivement transférés vers d'autres institutions. La Province de Liège emploie plus de 6000 agents, dont plus de la moitié sont des enseignants.

Ces assurances ne suffisent pas à rassurer l'opposition. Le député PTB Olivier Bastin juge que ce budget manque d'ambition pour réinvestir dans les services publics et pour prendre en compte la parole des jeunes, qui sont aujourd'hui dans la rue par milliers, par dizaines de milliers.

Olivier Bastin rappelle que la suppression des provinces est prévue en 2031. Il demande ce qu'il adviendra des services et du personnel, et affirme qu'aucune garantie n'existe aujourd'hui.

Sur le plan culturel, le Festival LaBD deviendra annuel dès 2027. Le Kollector, pôle d'art contemporain et de métiers d'art installé à Liège, ouvrira au public au second semestre, période où débuteront aussi les premiers travaux de rénovation du Musée de la Vie wallonne.