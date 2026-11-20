L'IBPT confirme des perturbations majeures sur le réseau Voice de Proximus ce vendredi depuis 13h, affectant les clients signalant des dysfonctionnements matin

Une interruption majeure du service téléphonique a frappé l'opérateur Proximus ce vendredi, perturbant significativement la connectivité pour de nombreux utilisateurs belges. Cette panne nationale, qui affecte spécifiquement le réseau Voice, a été confirmée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l' IBPT. L'organisme régulateur a indiqué que les nouvelles perturbations sur le réseau Voice de l'opérateur ont débuté à 13h. Cette situation fait suite à des signalements de difficultés techniques rapportés par des clients dès le début de la matinée, créant une chaîne de problèmes étendus sur l'ensemble du territoire.

Perturbations confirmées par l'IBPT depuis 13h

L'IBPT a officiellement pris acte de la situation critique sur les infrastructures de communication de Proximus. La confirmation des troubles techniques à 13h souligne l'ampleur de l'incident, qui n'est pas isolé mais représente une panne nationale affectant la capacité de l'opérateur à traiter les appels vocaux. Les régulateurs surveillent de près cette évolution, car l'impact dépasse les simples incidents locaux pour toucher l'infrastructure critique du pays. Cette déclaration officielle marque un tournant dans la gestion de la crise, passant des rumeurs aux faits établis par l'autorité compétente.

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Signalements clients et chronologie de l'incident

Les premiers troubles ont été identifiés par les utilisateurs bien avant l'annonce officielle de l'IBPT. Dès le matin, de multiples clients ont signalé des difficultés à établir ou maintenir des communications vocales via les lignes de Proximus. Ces signalements précoces ont préfigurés la panne nationale qui s'est pleinement déclarée dans l'après-midi. La progression de l'incident, allant des premiers dysfonctionnements matinaux à la confirmation institutionnelle de l'après-midi, illustre la rapidité avec laquelle une défaillance technique peut se propager à l'échelle nationale.

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Impact sur le réseau Voice de Proximus

Le cœur du problème réside dans l'indisponibilité du service Voice, essentiel pour les communications téléphoniques traditionnelles. Cette interruption empêche les abonnés d'envoyer et de recevoir des appels, isolant potentiellement de nombreux utilisateurs dans des situations qui nécessitent une connectivité immédiate. Pour l'opérateur, il s'agit d'une panne majeure qui touche à la fonction première du service de téléphonie fixe et mobile. La durée et l'étendue de cette panne nationale constituent un défi technique et de communication considérable pour les équipes de maintenance de Proximus.

Conséquences et réactions des parties prenantes

Cette situation suscite l'inquiétude des utilisateurs et nécessite une intervention rapide des opérateurs et des régulateurs. La confirmation par l'IBPT des perturbations depuis 13h met la pression sur Proximus pour qu'il rétablisse la normale au plus vite. Les clients concernés subissent les conséquences directes de cette panne, avec des interruptions prolongées dans leurs activités quotidiennes et professionnelles. La transparence de l'IBPT dans la communication de ces faits techniques est essentielle pour informer le public et gérer les attentes lors de cette crise réseau.