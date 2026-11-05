Proximus : résolution progressive de la panne de messagerie et récupération des e-mails

L'opérateur Proximus annonce une amélioration graduelle de la connectivité après la panne e-mail. Fabrice Gansbeke explique la situation et les délais pour la livraison des messages en attente.

Après plusieurs jours perturbant la réception des courriels, l'opérateur Proximus confirme une amélioration progressive de la situation pour ses abonnés. Le porte-parole de l'entreprise, Fabrice Gansbeke, a indiqué que les messages bloqués pourraient encore arriver dans les prochaines heures, bien que certains risquent de ne jamais être délivrés.

Remise en route du trafic courriel

Des clients internet de Proximus ont été confrontés à des problèmes de messagerie ces derniers jours, empêchant ou retardant la réception d'e-mails. L'entreprise a mené une intervention technique, rétablissant une connectivité optimale entre les clients et le réseau. Depuis, il y a à nouveau plus de trafics de courriels, a expliqué le porte-parole, Fabrice Gansbeke.

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Les perturbations devraient être progressivement résolues dans les prochaines heures, indique jeudi un porte-parole de l'opérateur télécoms. La société technique a travaillé à rétablir la fluidité des données, marquant un tournant décisif après la période d'incertitude qui a précédé cette annonce officielle.

Analogie de l'embouteillage post-incident

" Il semble que les problèmes vont se résoudre graduellement mais nous continuons à suivre la situation de près ", a déclaré Fabrice Gansbeke. Proximus estime qu'il faudra quelques heures afin que tous les courriels en retard arrivent à destination. Cette attente est nécessaire pour traiter le flux massif de messages en souffrance.

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L'opérateur a illustré ce processus complexe en le comparant à un grand embouteillage après un accident qui se résorbe lentement mais sûrement, selon M. Gansbeke. Cette métaphore souligne la nature cumulative de la résolution, nécessitant du temps pour vider les files d'attente numériques accumulées par les utilisateurs affectés.

Gestion des délais de livraison des e-mails

Tous les e-mails qui n'ont pas été reçus ne sont pas nécessairement perdus. Plusieurs messages arriveront encore, mais chaque messagerie détermine elle-même pendant combien de temps elle essaie d'acheminer un e-mail. Les plateformes comme Gmail ou Outlook ont leurs propres protocoles de rétention qui influencent l'expérience utilisateur finale.

Lorsqu'un courriel n'arrive pas à sa destination finale, l'expéditeur est alors prévenu que son message n'a pu être envoyé. Ce mécanisme de notification permet aux utilisateurs de vérifier si le problème persiste ou s'il s'agit simplement d'un délai de livraison dû à la congestion du réseau résiduelle.