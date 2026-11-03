PSG, Bayern et United dominent la Ligue des Champions

Le PSG bat Villarreal 6-0, le Bayern Munich triomphe de l'Atletico Madrid et Manchester United renverse l'AS Rome lors d'une quatrième journée décisive.

Le Paris Saint-Germain a confirmé son statut de favori en infligeant une sévère défaite au Villarreal CF sur leur propre terrain. Les Parisiens ont établi un nouveau record historique en menant déjà quatre buts à zéro après seulement dix-sept minutes de jeu. Cette performance écrasante, conclue par un score final de six à zéro, permet au club parisien de signer un douze sur douze dans cette compétition. Le double tenant du titre affronte désormais le FC Barcelone et Manchester City, ses deux principaux rivaux, avec une confiance retrouvée.

Record historique pour le Paris Saint-Germain

La domination parisienne fut totale dès les premières minutes contre Villarreal. Mika Godts est entré en jeu à la soixantième minute dans l'espoir de participer à la célébration, mais il n'a pas pu inscrire de but alors que le score était déjà de cinq à zéro. Le PSG assure ainsi sa qualification et prend la tête provisoire du classement, devant le FC Barcelone qui compte trois victoires en quatre matchs. Cette victoire massive efface toute inquiétude concernant la phase de groupes pour les supporters français.

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Renversement spectaculaire à Old Trafford

Manchester United a réalisé un exploit improbable face à l'AS Roma au stade d'Old Trafford. Menés deux buts à zéro jusqu'à la cinquante-huitième minute par des réalisations de Soulé et Malen, les Red Devils ont inversé la tendance grâce à Bruno Fernandes. Ce dernier a marqué deux pénalités identiques à la cinquante-huitième minute, changeant radicalement le cours du match. Cunha avait égalisé pour l'AS Roma à la quatre-vingt-troisième minute avant que le Brésilien ne marque le but de la victoire à la quatre-vingt-sixième minute.

Ce doublé tardif a offert une victoire précieuse à Mickael Carrick, dont la position était jusque-là fragilisée. Cependant, la joie a été de courte durée puisque Cunha a reçu un second carton jaune lui valant son exclusion. Manchester United remonte ainsi au classement après une période difficile, tandis que l'AS Roma voit ses espoirs de qualification s'amenuiser sérieusement.

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Victoire méritée du Bayern Munich

Le Bayern Munich a conservé son invincibilité en battant l'Atlético de Madrid sur le score de deux buts à zéro. Privé de Vincent Kompany, l'équipe bavaroise a dominé la première période sans concrétiser, terminant sur un match nul aux vestiaires. La délivrance est arrivée en deuxième mi-temps avec Lennart Karl à la cinquante-quatrième minute, profitant d'erreurs défensives madrilènes. Konrad Laimer a ensuite doublé la mise vingt minutes plus tard avec une frappe puissante.

Cette victoire permet au Bayern de reprendre des couleurs dans la phase de ligue. En revanche, l'Atlético de Madrid reste dans le top vingt-quatre mais risque fortement d'en sortir lors des autres rencontres de cette quatrième journée. La prestation des Bavarois montre une équipe qui reprend progressivement ses repères tactiques et offensifs.

Résultats marquants et impacts classment

Le FC Barcelone a battu Aston Villa sans difficulté majeure grâce à Lamine Yamal et Raphinha. Le jeune prodige a ouvert le score dès la septième minute, permettant aux Blaugranas de gérer la première période. Raphinha a ensuite inscrit un doublé en douze minutes, assurant la victoire catalane. Cette performance place le Barça à la deuxième place provisoire, juste derrière le PSG invaincu.

L'Inter Milan a également fait le travail en s'imposant trois buts à zéro chez Feyenoord grâce à Yann Bisseck, Pio Esposito et Piotr Zielinski. De leur côté, le Lille OSC et Bodo/Glimt se sont séparés sur un score nul vierge, offrant un premier point en Ligue des Champions à Nathan Ngoy et aux siens. Enfin, le LASK a écrasé Slovan Bratislava quatre buts à zéro, marquant son douzième revers consécutif pour l'équipe slovaque. Le LASK atteint désormais six points et peut espérer atteindre le top vingt-quatre.