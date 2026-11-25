Analyse complète des performances belges en Ligue des Champions. PSG fait match nul 2-2, Lille bat le Bayern. Focus sur les buts et erreurs.

La cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions a livré des résultats mitigés pour les clubs français et les joueurs belges engagés sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain a disputé un match nul 2-2 face à l'AS Rome le mercredi, consolidant ainsi sa deuxième position au classement provisoire avec 13 points. Cette rencontre, marquée par deux penaltys, a montré que l'équipe parisienne reste compétitive mais doit encore consolider sa défense pour espérer décrocher une qualification directe.

Le duel PSG-AS Rome se solde par un partage équitable

Le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Rome a commencé par une ouverture rapide du score pour les visiteurs. Mario Hermoso a inscrit le premier but à la 5e minute, donnant l'avantage à Rome sur le score de 0-1. Cependant, les Parisiens ont rapidement réagi et, après une égalisation sur corner de la part d'Ilya Zabarnyi à la 31e minute (1-1), ils ont repris les devants grâce à une prestation notable d'Ousmane Dembele.

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Le match a basculé vers une fin de partie hachée, ponctuée par deux penalties convertis. Ousmane Dembele a mis les Parisiens aux commandes à la 62e minute sur coup de pied arrêté (2-1), portant l'orgueil des supporters parisiens. Mais Donyell Malen a immédiatement répondu présent pour l'AS Rome, marquant à son tour sur penalty à la 78e minute pour sceller le match nul 2-2. Mika Godts est intervenu tardivement en entrant en jeu à la 67e minute, environ vingt-cinq minutes avant la fin du temps réglementaire.

Lille et les Belges s'imposent face au Bayern Munich

Dans une autre rencontre décisive de cette journée, le LOSC Lille s'est imposé 2-1 face au Bayern Munich, offrant une belle performance à ses supporters et mettant en lumière la dynamique positive de Vincent Kompany à la tête de l'équipe bavaroise. Dayot Upamecano avait mis les Bavarois en tête dès la 15e minute (0-1), semblant assurer une victoire facile aux hommes de Munich. La réaction du Lille OSC a été fulgurante et technique.

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Ayase Ueda a égalisé pour Lille à l'heure de jeu, profitant d'une belle passe de Nathan Ngoy pour rendre le score attractif à 1-1. La victoire s'est ensuite jouée dans la minute suivante, lorsque Aleksandar Pavlovic a marqué contre son camp à la 65e minute, offrant ainsi les trois points au LOSC. Avec cette victoire, Lille grimpe à la 29e place du classement avec 4 points, tandis que le Bayern Munich, malgré la défaite, reste en milieu de tableau à la 14e place avec 8 unités.

Les performances des joueurs belges sous le feu des projecteurs

Une bonne quinzaine de joueurs belges étaient engagés cette semaine en Ligue des Champions, avec des destins très contrastés. Senne Lammens, gardien du FC Bruges, a vécu un véritable enfer face à Liverpool. Malgré l'arrêt d'un penalty, il a commis deux énormes bourdes fatales, contribuant à l'écroulement final de son équipe. Bruges, qui avait l'occasion de confirmer sa bonne forme au Jan Breydel, s'est incliné 0-3 contre les Reds de Liverpool.

En parallèle, les performances de Jérémy Doku et Kevin De Bruyne ont été analysées, ce dernier ayant été plombé par la défense adverse. Trente-Alexander Teelemans a, quant à lui, été exclu, ajoutant une touche dramatique à la soirée des joueurs belges. Ces résultats mettent en lumière la nécessité pour les clubs de la Ligue 1 de mieux gérer leurs milieux de terrain et leurs gardiens face aux équipes de haut niveau européen, notamment lors des rebonds et des situations de pression intensive.