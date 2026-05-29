PSG : les records et la détermination avant la finale de la Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain se présente en favori pour la finale de la Ligue des Champions à Budapest. Porté par une attaque de feu et une solidité mentale, le club vise un deuxième titre consécutif et pourrait battre le record de buts dans la compétition.

Le Paris Saint-Germain aborde la finale de la Ligue des Champions à Budapest avec une confiance inébranlable et des arguments de poids. En tant que champions en titre, les Parisiens affichent une puissance offensive redoutable, portée par un duo d'attaquants de classe mondiale.

Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont chacun inscrit 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, une statistique impressionnante qui illustre la profondeur et la qualité du collectif parisien. En Ligue des Champions, le Géorgien a même dépassé la barre des 10 réalisations, une première pour un joueur du PSG depuis Zlatan Ibrahimovic. Cette efficacité offensive a permis au club de la capitale d'inscrire 44 buts dans la compétition, frôlant le record absolu de 45 détenu par le FC Barcelone.

De quoi mettre la pression sur Arsenal, leur adversaire en finale. Au-delà des individualités, c'est la force collective et la résilience mentale qui font la différence. Le PSG est devenu le premier club à atteindre deux finales consécutives de Ligue des Champions depuis Liverpool en 2018 et 2019.

Cette régularité témoigne d'une maturité tactique et d'une capacité à gérer les moments clés, comme l'a souligné Lucas Hernandez: 'C'est une force, notre expérience des grands rendez-vous nous permet de rester sereins même sous pression.

' Le club parisien a su tirer les leçons des échecs passés pour construire une équipe capable de dominer l'Europe. La défense, emmenée par un Marquinhos impérial, et le milieu de terrain, orchestré par Vitinha, offrent un équilibre parfait entre créativité et solidité. Les statistiques parlent d'elles-mêmes: avec 44 buts marqués, le PSG possède la meilleure attaque de la compétition, et pourrait battre le record historique en finale. Mais au-delà des chiffres, c'est la manière qui impressionne.

Les Parisiens ont démontré une capacité à renverser des situations difficiles, comme lors des demi-finales contre le Bayern Munich, où ils ont su faire preuve de caractère pour arracher la qualification. L'ambiance dans le vestiaire est décrite comme soudée et déterminée, avec un leader charismatique en la personne de Kylian Mbappé, même si ce dernier n'est plus dans l'effectif. La recrue Khvicha Kvaratskhelia s'est rapidement imposée comme un élément clé, grâce à sa technique et sa vision du jeu.

'Il y a une alchimie spéciale dans cette équipe', confie une source proche du club. 'Tout le monde tire dans le même sens. ' En face, Arsenal devra composer avec une équipe parisienne qui semble avoir tous les atouts pour réaliser le doublé et inscrire son nom encore plus profondément dans l'histoire du football européen





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