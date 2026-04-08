PSG - Liverpool : Le quart de finale aller de Ligue des Champions en direct

Suivez en direct le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Un match palpitant avec des enjeux majeurs. Découvrez les compositions des équipes, l'analyse de l'avant-match et revivez les moments forts de la rencontre.

Suivez le match en direct dès 20h10 sur RTL Club et RTL play. La Ligue des Champions de l'UEFA bat son plein, avec un quart de finale aller prometteur. Les regards sont tournés vers l'affrontement entre le Paris Saint-Germain et Liverpool , deux géants du football européen. Le match s'annonce palpitant, avec des enjeux de taille pour l'accès aux demi-finales. La première mi-temps a vu le PSG prendre l'avantage, menant 2-0 grâce aux buts de K. Kvaratskhelia et D. Doué.

Les supporters sont impatients de suivre le déroulement de la seconde mi-temps, avec l'espoir de voir leur équipe favorite s'imposer. La tension est palpable, l'excitation monte à chaque action de jeu. Les deux équipes ont des ambitions élevées et sont prêtes à tout donner pour décrocher la victoire. \Les compositions des équipes reflètent la détermination des entraîneurs. Du côté du PSG, on retrouve Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Liverpool aligne quant à lui Mamardashvili, Kerkez, Van Dijk, Konaté, Gomez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Frimpong et Ekitike. Ces joueurs de haut niveau promettent un spectacle de qualité. Le contexte de l'avant-match est marqué par la confiance retrouvée du champion d'Europe. Après des moments difficiles en milieu de saison, l'équipe semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Des victoires importantes contre Toulouse (3-1), après des performances spectaculaires contre Chelsea en huitième de finale (5-2, 3-0) et contre Nice (4-0) ont lancé le PSG à pleine vitesse. L'équipe a retrouvé sa capacité à dominer le jeu, avec des passes précises, des frappes puissantes et un pressing efficace. Le match contre Liverpool s'annonce donc sous les meilleurs auspices pour les Parisiens. \La saison dernière, le huitième de finale entre ces deux équipes avait été d'une intensité exceptionnelle. Paris avait perdu le match aller 1-0 au Parc des Princes, mais avait dominé le jeu, entrevoyant la qualification. Cette dernière avait finalement été obtenue aux tirs au but après une victoire 1-0 à Anfield. Ce match retour promet d'être tout aussi intense et passionnant. Les supporters des deux camps espèrent vivre une soirée mémorable. Les enjeux sont importants, car une victoire lors de ce quart de finale rapprocherait l'équipe victorieuse du titre tant convoité de la Ligue des Champions. Les fans du PSG espèrent que leur équipe poursuivra sur sa lancée et remportera ce match crucial. Les supporters de Liverpool, quant à eux, croient fermement en la capacité de leur équipe à renverser la situation et à se qualifier pour les demi-finales. Le match est retransmis en direct sur RTL Club et RTL play, permettant à des millions de téléspectateurs de suivre cet affrontement de prestige





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