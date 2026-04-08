PSG - Liverpool: Suivez le quart de finale aller de la Ligue des Champions en direct

Le Paris Saint-Germain affronte Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Suivez le match en direct, avec les compositions des équipes, les analyses et les moments forts. Le PSG mène 1-0 à la mi-temps. Rendez-vous sur RTL Club et RTL play à partir de 20h10.

Suivez le match en direct dès 20h10 sur RTL Club et RTL play. Le champion d’Europe aborde la dernière ligne droite de la saison avec une confiance retrouvée, après les turbulences de la mi-saison. Une nouvelle victoire contre Toulouse vendredi (3-1), après la spectaculaire performance contre Chelsea en huitième de finale (5-2, 3-0) et la domination de Nice chez lui (4-0), a achevé de lancer le PSG à toute vitesse vers ses reconquêtes.

L’équipe a retrouvé le tranchant dans les passes, les frappes et le pressing qui a fait son succès la saison dernière. Le contexte des retrouvailles avec Liverpool est donc plutôt joyeux côté parisien. La saison dernière, le huitième de finale avait été d’un niveau d’intensité inouï, entre deux des trois équipes les plus en vue (avec Barcelone). Paris avait perdu la première manche 1-0 au Parc des Princes mais sa domination dans le jeu lui avait fait entrevoir la qualification, qu’il a finalement obtenue aux tirs au but après un succès 1-0 à Anfield. Les compositions PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Liverpool : Mamardashvili, Kerkez, Van Dijk, Konaté, Gomez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Frimpong, Ekitike. Le match de quart de finale aller de l'UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Liverpool promet d'être palpitant, surtout après une première mi-temps riche en émotions. Le PSG, jouant à domicile, mène actuellement 1-0 grâce à un but de D. Doué à la 11e minute. Liverpool, cherchera à égaliser et à prendre l'avantage lors de cette seconde période. L'enjeu est de taille : une place en demi-finale de la compétition européenne la plus prestigieuse. Les deux équipes se sont déjà affrontées par le passé, notamment en huitièmes de finale la saison dernière, où l'intensité du jeu avait été exceptionnelle. Paris avait certes perdu le match aller à domicile, mais avait réussi à se qualifier après une victoire à l'extérieur. Les supporters attendent donc avec impatience de voir si le PSG pourra conserver son avantage et assurer une victoire, ou si Liverpool parviendra à renverser la situation. L’analyse tactique du match révèle des stratégies intéressantes des deux côtés. Le PSG, avec une équipe remaniée, devra maîtriser le milieu de terrain et être efficace en attaque. Liverpool, pour sa part, devra faire preuve de solidité défensive tout en exploitant les failles adverses. Les entraîneurs ont préparé leurs joueurs pour un duel de haut niveau, où la moindre erreur pourrait coûter cher. La seconde mi-temps s'annonce décisive, avec des changements tactiques et des remplacements qui pourraient influencer l'issue du match. Les fans de football du monde entier retiennent leur souffle, espérant assister à un spectacle mémorable





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