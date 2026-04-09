Publicités explicites dans un journal : une grand-mère s'indigne et la Ligue des droits de l'enfant s'inquiète

Un petit-fils découvre des publicités sexuellement explicites dans le journal distribué chez lui. Sa grand-mère, choquée, s'élève contre cette intrusion. La Ligue des droits de l'enfant exprime son inquiétude quant à l'exposition des mineurs à ce type de contenu, interrogeant la responsabilité du journal et des éditeurs.

Tout commence lorsque Brigitte reçoit un appel téléphonique de son petit-fils. Il lui explique avoir découvert une page du journal Vlan, distribué dans leur boîte aux lettres. Attiré par la couleur vive d’une annonce et la mise en page attrayante, l’enfant lit quelques lignes... avant d’alerter sa grand-mère. Sur cette page, il tombe sur des publicité s aux messages explicites, dont certains disaient sans ambages : « Touche-toi pendant que je me caresse sans retenue.

»\Brigitte est sous le choc : « Mon petit-fils m’appelle et me dit : 'Tu te rends compte de ce qu’il y a écrit dans le journal ?' » Elle ajoute : « Sa maman m’envoie une photo et je suis immédiatement interloquée. On s'efforce de protéger nos enfants contre des contenus tendancieux, et là, ça arrive directement à la maison. Je ne suis pas prude, mais il y a des limites à ne pas franchir. » Ce qui la dérange particulièrement, c’est la nature explicite de certaines publicités : « On parle de téléphones roses, avec des phrases très crues... Il n’y a pas besoin d’images quand on sait lire. C’est très vulgaire. » Même si la situation a été relativisée dans la famille, « ils en ont ri », souligne-t-elle, la grand-mère demeure ferme : « Je ne suis pas prude, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et ici, elles ont été outrepassées. »\Contacté, le journal Vlan nie toute responsabilité quant au contenu de ces encarts publicitaires : « Nous ne sommes pas responsables des publicités qui paraissent dans le journal », est-il répondu. Du côté de la Ligue des droits de l’enfant, la situation est jugée préoccupante. « C’est assez problématique si ce type de contenu est exposé ainsi », explique l’organisation. « Un enfant de 10 ans ne devrait pas tomber, même accidentellement, sur ce genre de publicité. » Si ces journaux s’adressent principalement à un public adulte, leur diffusion massive dans les foyers suscite des interrogations. « Cela soulève aussi la question de la déontologie du journal. Les parents ne s'attendent pas à devoir filtrer ce type de contenu dans leur propre boîte aux lettres », souligne la Ligue. L’association rappelle cependant l’importance du dialogue : « Les parents doivent expliquer aux enfants qu’ils peuvent être confrontés à des contenus choquants, que ce soit en ligne ou ailleurs, et mettre en place des protections adaptées. » Au-delà de cet épisode, une réalité plus diffuse se profile. Il existe une exposition de plus en plus précoce des mineurs à des contenus à caractère sexuel, souvent sans qu’ils ne les recherchent. Plusieurs études européennes convergent sur ce point et décrivent une première confrontation qui intervient, dans de nombreux cas, de manière fortuite. Selon le Conseil de l’Europe, 15 % des enfants âgés de 9 à 11 ans déclarent y avoir été confrontés au cours de l’année écoulée. La question de la diffusion et de la régulation de ces contenus, notamment dans des médias dits 'grand public' et distribués massivement, se pose. Les parents sont appelés à une vigilance accrue et à accompagner leurs enfants dans leur découverte du monde médiatique, incluant la mise en place d'outils de contrôle parental si nécessaire. L'affaire soulève également des questions relatives à la responsabilité des éditeurs de presse quant aux publicités qu'ils publient, et la nécessité de respecter des normes éthiques et déontologiques. Des discussions sur le rôle de la législation en matière de protection des mineurs face à ce type de contenu pourraient être envisagées. Il est important d'éduquer les enfants à la critique des médias et à la capacité de discerner le vrai du faux. Les professionnels de l'enfance et de l'éducation peuvent apporter un soutien précieux aux familles pour aborder ces sujets délicats. La problématique de l'exposition des jeunes à des contenus choquants reste un défi persistant, nécessitant une approche multidimensionnelle impliquant les parents, les écoles, les médias et les pouvoirs publics





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